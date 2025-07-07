馬斯克組黨｜特朗普批評荒謬　財長籲專注生意遠離政治

針對美國富商馬斯克（Elon Musk）宣布成立新政黨「美國黨」，批評現時美國是一黨專政。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月6日表示，馬斯克創組黨的舉動是荒謬的，可能會加劇混亂。財長貝森特（Scott Bessent）同日也稱，馬斯克應專注於他的生意，而非政治。



圖為2025年7月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國新澤西州登上空軍一號。（Reuters）

特朗普在新澤西州登上空軍一號前對記者說，認為馬斯克組建「第三黨」荒謬，指對方可以享受他的新項目，但認為美國只有在兩黨制之下才能更好地運作，民主、共和兩黨以外的第三個政黨從來都行不通。

財長貝森特也稱，馬斯克應專注於他的生意，而非政治。 他表示，包括特斯拉及SpaceX在內、由馬斯克管理的公司的董事會，可能希望馬斯克集中精力管理公司，也可能不喜歡他發表的組黨宣告。他又認為，馬斯克如真的組黨，可能贏得一些選票，但選民可能是因為喜歡馬斯克領導的政府效率部（DOGE）的工作，而不基於馬斯克本人。