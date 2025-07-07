金磚峰會聲明稱單邊關稅扭曲貿易　李強籲成員維護多邊主義

美國「對等關稅」的7月9日暫緩期限逼近之際，金磚國家（BRICS）領導人峰會一連兩日在巴西舉行，峰會發表《里約熱內盧宣言》，不點名批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，可能進一步減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，為國際經濟和貿易活動帶來不確定性。



圖為2025年7月6日，金磚國家（BRICS）峰會在巴西舉行，中國國務院總理李強出席。（Reuters）

金磚國家峰會的聲明，未有提到美國及特朗普，但稱對單邊實施一刀切的關稅和非關稅措施，表示嚴重關切，形容這些措施扭曲貿易，且不符合世貿組織規則。

與會的中國國務院總理李強發表講話時，也提到當今世界更加動蕩，單邊主義、保護主義擡頭，金磚國家應加強團結協作，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護和踐行多邊主義，為推動共同發展、完善全球治理、促進世界持久和平繁榮作出更大貢獻。

他表示，金磚國家作為全球南方「第一方陣」，應當堅持獨立自主，展現責任擔當，在凝聚共識、匯聚合力方面拿出更大作為，努力成為推動全球治理變革的先鋒力量。推動以和平手段化解爭端，根據事情本身的是非曲直探索治本之策。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

泰國將向美國提方案 冀關稅保持10%

另外，泰國財政部長比猜（Pichai Chunhavajira）於7月6日向彭博社表示，將向美國提供更多貿易讓步，以避免遭加徵36%的關稅。

比猜表示，泰國的提議集中在提升雙邊貿易總量，目標在5年內將泰國與美國的460億美元貿易順差減少70%，並在7到8年內達到平衡。比猜預計，將在7月9日之前提交修訂後的方案。

比猜在接受彭博社採訪時表示，泰國正在爭取將關稅稅率降至10%，並補充說，即使10%到20%之間的區間也是可以接受的。

圖為2024年5月7日，泰國副總理兼財長比猜（Pichai Chunhavajira）出席內閣會議。（Reuters）

貝森特：未達協議國家8月1日實施新稅率

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，接下來72小時將非常忙碌。貝森特稱，多項重大協議已接近達成，未來幾天將宣布重要消息。他又稱，收到關稅信函的國家若最終未能達成協議，今年4月宣布的關稅將在8月1日重新生效。