特朗普：任何國家靠攏金磚「反美政策」　將被額外加徵10%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月6日在社交媒體發文，威脅任何靠攏金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家將被加徵10%的關稅。



路透社6日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social發表上述言論，並強調這項政策不會有任何例外。然而，他沒有詳細說明所謂的「反美政策」涉及甚麼實際政策。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年7月6日在社交媒體Truth Social發文，威脅任何靠攏金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家將被加徵10%的關稅。（Truth Social@realDonaldTrump）

金磚國家領導人峰會7月6日在巴西里約熱內盧開幕，進行為期兩天的會議。當時巴西總統盧拉（Lula da Silva）在開幕致辭提到，金磚國家是不結盟運動的繼承者，在多邊主義受到攻擊的情況下，它們的自主權再次受到威脅。

金磚國家領導人其後發表《里約熱內盧宣言》，不點名批評特朗普的關稅政策，可能進一步減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，為國際經濟和貿易活動帶來不確定性。

2025年7月6日，金磚國家（BRICS）成員國的領導人或代表在巴西里約熱內盧出朗金磚國家領導人會晤開幕式。（Reuters）

聲明還提到，BRICS領導人對單邊實施一刀切的關稅和非關稅措施表示嚴重關切，並形容這些措施扭曲貿易，且不符合世貿組織規則。