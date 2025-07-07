特朗普：任何國家靠攏金磚「反美政策」 將被額外加徵10%關稅
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月6日在社交媒體發文，威脅任何靠攏金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家將被加徵10%的關稅。
路透社6日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social發表上述言論，並強調這項政策不會有任何例外。然而，他沒有詳細說明所謂的「反美政策」涉及甚麼實際政策。
金磚國家領導人峰會7月6日在巴西里約熱內盧開幕，進行為期兩天的會議。當時巴西總統盧拉（Lula da Silva）在開幕致辭提到，金磚國家是不結盟運動的繼承者，在多邊主義受到攻擊的情況下，它們的自主權再次受到威脅。
金磚國家領導人其後發表《里約熱內盧宣言》，不點名批評特朗普的關稅政策，可能進一步減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，為國際經濟和貿易活動帶來不確定性。
聲明還提到，BRICS領導人對單邊實施一刀切的關稅和非關稅措施表示嚴重關切，並形容這些措施扭曲貿易，且不符合世貿組織規則。
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