俄羅斯前交通部長據報於家中自斃身亡　幾小時前被普京免職

路透社引述《消息報》報道，幾個小時前遭俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）免職的前交通部部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）自斃身亡。



據塔斯社（TASS）、報俄媒Shot等報道，斯塔羅沃伊特於同日清晨被普京解除職務，有關消息已於克里姆林宮網站公佈，惟並未說明免職原因。幾個小時後，他被發現在其莫斯科家中自斃身亡，遺體附近放有槍枝。

幾個小時前遭俄羅斯總統普京免職的前交通部部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）據報在其家中自斃身亡。圖為2025年1月，斯塔羅沃伊特與普京開會時畫面。（Reuters）

俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則在聲明中稱，斯塔羅沃伊特遺體在其私家車內被發現，頭部有槍傷。

事件發生前，烏克蘭於上周對俄羅斯發動無人機襲擊，令俄羅斯航空系統陷入混亂。俄羅斯聯邦航空運輸局和俄羅斯交通部稱，自周六以來，俄羅斯航空公司在三日內取消了485個航班，88個航班被迫改道，1900個航班延誤。俄羅斯親政府媒體《工商日報》（Kommersant）報道稱，此次交通問題將造成數十億盧布的損失。

數小時前遭俄羅斯總統普京免職的前交通部部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）被發現在家中自斃身亡。（Reuters）

Meduza報道稱，斯塔羅沃伊特曾於2019至2024年在與烏克蘭毗鄰的庫爾斯克州（Kursk）擔任州長，於2024年5月任職交通部部長。目前，他正因涉嫌在邊境防禦設施建設期間從預算中貪污超過10億盧布（約1億港元）而被捕。