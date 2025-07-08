美國德州發生槍擊事件　槍手伏擊邊境保安隊　最終被擊斃

美國德州邊境地區7月7日發生槍擊事件，一名手持戰術裝備和步槍的槍手朝邊境保安隊開槍，雙方互相駁火，槍手最後被擊斃。



霍士新聞（Fox News）報導，一名槍手周一於奧格蘭德河谷麥卡倫（McAllen）的邊境，向抵達邊境巡邏隊附屬設施的執法人員開槍。

邊境人員和當地員警隨即還擊，最終槍手被邊境巡邏隊特工擊斃。過程中，一名員警被擊中受傷，目前情況穩定。

槍手是一名27歲的密西根州男子Ryan Louis Mosqueda，執法部門還在槍手停在設施外的汽車中發現了更多突擊槍械和彈藥。(X@OldPatrolHQ)

執法部門認為，這次襲擊是一宗有預謀的伏擊，專門針對邊境保安人員。槍手是一名27歲的密西根州男子Ryan Louis Mosqueda，他向邊境設施發射了數十發子彈；執法部門還在槍手停在設施外的汽車中發現了更多突擊槍械和彈藥。

據當地媒體表示，槍手的父親向警方表示，兒子智力有問題，但並無服用任何藥物。

近日，德州正在經歷嚴重洪災，上周五的洪災已造成逾100人死亡，包括28名兒童。當局目前仍在搜尋數十名失蹤者。