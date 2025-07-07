美國德州洪災78死　天氣先生6月神預言削資致氣候預測失準｜有片

美國德州暴雨7月4日引發洪災，目前確認死亡人數已增到至少78人，包括28名兒童。美國網上近日流出一段影片，一位資深電視天氣先生John Morales表示，他不確定自己今年能否如過往一樣，準確預測颶風的路徑。他提到特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後削減部門經費，導致氣象局人手短缺，連負責監測氣候的氣象氣球也減少了17%。他認為這一切都將降低氣候預測的準繩度。



美國一名擁有34年經驗的氣象學家表示政府削資將降低氣候預測的準繩度：

《紐約時報》6月13日報道，一位來自佛羅里達州，擁有34年經驗的電視台氣象學家，向觀眾發出警告：他不確定今年是否依然能準確預測颶風的路徑。

John Morales當時表示，特朗普政府削減了國家氣象局（National Weather Service）的預算，這可能會讓像他這樣的電視預報員在這個颶風季只能「盲目行動」。他警告指：「在颶風抵達海岸線之前，我們可能無法確切知道它的強度。」

Morales在影片中，先出現一段他本人在2019年五級颶風來襲時上鏡的影片，他向佛羅里達州的觀眾保證，這場強大的颶風會在抵達他們的海岸線之前轉向北方，而事實也確實如此。

影片其後切換到他現在的樣子，略微老了一些。Morales戴上眼鏡。他回憶起自己曾經對向觀眾提供準確預報的信心。

他嚴肅地補充道：「我在這裡告訴你們，由於削減預算、以及對科學界的全面猛烈攻擊，我不確定今年我是否還能做到這一點。」

Moralres談到美國氣象局佛羅里達州辦事處的人手短缺問題；「從坦帕（Tampa）到基韋斯特（Key West），包括邁阿密辦事處，人手短缺的幅度達到19%到39%。」

與此同時，美國國內負責監測天氣，要升上天空的氣候氣球亦減少17%。

Moralres無奈地表示，由於削減預算，「氣候預測的準繩度正在下降。」

Moralres最後指：「你問我擔心嗎？當然擔心！」

德州官員在發生洪災後，指責國家氣象局未有就大量急降雨作出預警，有美媒早前曾報道人手本來就不足的國家氣象局，今年被政府效率部（DOGE）削減預算和人手後，只能將天氣預報服務「降級」。