特朗普關稅戰的邏輯跟堂堂美國總統兜售「勝利香水」一樣

特朗普（Donald Trump）的全球「對等關稅」90天豁免到7月9日就到期。

雖然特朗普嘴上凶狠，聲言會在7月7日開始直接向十多個國家寄出關稅稅率的通知信，擺出貿易協議不談也罷的姿態，而且也趁着巴西金磚國家峰會舉行的時間點威脅要向「同金磚反美政策聯結」的國家徵收額外10％的關稅；

可是，正如「特朗普總會退縮」（TACO，全寫為「Trump Always Chickens Out」）的預期一樣，特朗普政府已經表明這些關稅將會等到8月1日才生效，變相延長了原來只得90天的談判期，可算是再次「搬龍門」。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾經宣稱美國能夠在90天內談成90個貿易協議。但如今，美國只跟英國和越南達成了協議，跟中國則只將4月時加至100％以上的關稅互相減回了一截，並在稀土、晶片設計軟件、乙烷等中美雙方針對對方的關鍵商品出口管制問題上達成了對等的寬免。從歐盟、印度到日本、韓國，在本文出街之前，也尚未有跟美國達成足以說服特朗普緩減關稅的貿易協議。

7月6日晚，特朗普趁着巴西金磚國家峰會舉行的時間點威脅要向「同金磚反美政策聯結」的國家徵收額外10％的關稅。（Truth Social截圖）

事實上，從英國和越南的例子來看，要跟特朗普達成關稅寬免的協議，也許是不可能的。

英國只以放寬美國牛肉、乙醇進口來換取美國將每年10萬架英國出口汽車的關稅由25％減至所有英國對美出口都要面對的10％基本關稅。在鋼鋁層面，英美達成了豁免英國貨於美國全球50％鋼鋁關稅之外的協議，但細節尚未敲定，因此還未落實，當中將涉及英國鋼鋁業不接受中國投資和美國對於鋼鋁供應鏈的其他要求。

正如特朗普宣布英美達成貿易協議時用作宣傳的海報一般，美國無緣無故把原來針對英國商品的大約3.3%平均關稅增加到10％，迫了英國接受，而且還強迫了英國對美國商品開放市場，並接受一些極其初步針對中國的模糊條款。

不過，對於英美貿易之間的根心矛盾，例如食品標準、醫療市場，甚至是英國數碼服務稅等，英美貿易協議都沒有觸及。

簡單而言，英美貿易協議的即時效果，就是美國多收了一些關稅，而英國則對部份美國商品開放了市場。美國因而佔了便宜。

在5月8日宣布英美貿易協議的當天，特朗普就在Truth Social上面分享了他認為這份英美貿易協議的最大成果。（Truth Social）

越南的情況也非常類似。特朗普7月2日宣布同越南達成協議，聲言美國換取到越南的零關稅待遇，而美國將會把特朗普4月2日宣布的對越46％「對等關稅」減至20％，依然遠高於美國此前針對越南商品的大約2.2%有效平均關稅稅率。

「硬吃」了美國關稅之後，越南還要接受40％的轉運貨物關稅，這被認為是針對中國商品「洗產地」的做法。

問題是，轉運貨物並不是貨輪與貨輪之間直接轉運那麼容易定義，而是要看中國商品送到越南加工之後要何等程度才算得上是越南貨而不再是中國貨，不同種類的商品將會有不同的定義，要執行起來非常困難－－事實上，學術界的相關研究也有差距極大的結論，三菱日聯金融集團在其7月3日發布的一篇簡報就指出中國「洗產地」佔越南出口的比例可由2％至16％不等。

正如跟英國的鋼鋁供應鏈協議一樣，這道基於轉運貨物來針對中國的條款離真正實施還有很遠的距離。

2025年7月4日，圖為特朗普在飛往新澤西州的總統專機上回應傳媒問題。（Reuters）

由於對美出口佔越南總出口額近三成，其順差高達1,235億美元，相當於其GDP的30％，越南對於特朗普政府的苛索，幾乎只能無奈接受，甚至還要因此冒上得罪中國的風險。

簡單而言，跟英國一樣，越南也對美單方面讓步，特朗普又因此讓美國佔得了一些即時的便宜。

其他美國的主要貿易夥伴雖然各有底線－－歐盟希望能夠得到特朗普的類別關稅豁免（如汽車、鋼鋁，以至未來預計將會實施的藥品、半導體等）；印度不希望全面開放農業市場；日本不接受汽車、鋼鋁的類別關稅，亦不希望開放農業市場－－可是，到最後，它們似乎也保願意暫時接受特朗普實施的10％基本關稅。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

原因很簡單，如果10％基本關稅是特朗普時代對美出口的最低關稅的話，這些國家只需要取得10％的基本關稅待遇就已經有最強的對美出口相對優勢。相對於其他同樣面對10％甚至更高關稅的國家，它們將不用面對來自關稅的競爭劣勢。同時，如果它們的商品本身在美國市場就有競爭能力的話，新增的關稅大部份很可能到最後也由美國的進口商／消費者承擔。

雖然美國市場的全球總進口佔比已不及往日，由21世紀初的五分之一跌至今天的八分之一，可是這依然是一個可觀的市場份額，沒有國家願意為了面子而放棄這個市場。

當然，特朗普這種強橫無理的關稅戰做法，只會加速其他國家互相尋求其他出口市場，最終擺脫對於美國的依賴。

但特朗普對此似乎毫不關心，只求一時逼迫對方屈服的威風，以及即時可見的關稅收入。事實上，在特朗普4月2日宣布對等關稅之後，關稅收入確實急速增加。根據賓夕法尼亞州沃爾頓（Wharton）商學院的統計，美國的關稅及相關稅收收入比過去一年同期增加了一倍。

截至2025年7月初的數字：美國關稅及相關稅務收入與2024年同期的比較圖表。（Wharton）

在特朗普眼中，這就是證明關稅政策是正確的數據，即時佔了別國便宜就是他想要的。

特朗普的關稅政策，就像他此刻以堂堂總統身份兜售像香水等各式產品來賺錢的勾當一樣，只講求即時可見的利益，幾乎完全沒有戰略性的考量。

特朗普在Truth Social上發布帖文為特朗普「勝利香水」作宣傳。（Truth Social截圖）

試問賣賣香水，其實能夠賺到多少錢。其代價卻是特朗普自己以至整個美國的「品牌形象」，但特朗普對此卻似乎毫不關心。

同樣的短視，正是其關稅戰的背後邏輯。