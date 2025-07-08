關稅大限7月9日到期了！看似強硬實際上特朗普服軟了

7月9日美國對各國「關稅大限」就要到了，美國總統特朗普（Donald Trump）宣稱，美國將從當天開始致函貿易伙伴設定新的單邊關稅稅率，態度看似強硬。然而在大限前夕，他又表示新關稅「十有八九」從8月1日起生效，這意味着關稅生效日期延期，可見他也懼怕展開激烈關稅戰，這無疑是一種服軟的表現。



7日特朗普發信函給日韓及南非等14國威脅徵稅，隨後，他又簽署行政令，延長「對等關稅」暫緩期至8月1日。3個月來，美國就加徵所謂「對等關稅」與多個貿易對象進行談判，但進度顯著不及美方預期。目前僅與英國、越南達成貿易協議，但協議細節仍待敲定，與歐盟、日本、韓國、印度等的談判進展艱難。

特朗普還特別「敲打」小夥伴日本韓國。特朗普當天在自己創立的「真實社交」網站上發布他寫給日本首相石破茂和韓國總統李在明的信，表示新關稅將不包括其他行業關稅。在這兩封內容幾乎完全相同的信中，特朗普寫道：「請理解，25%這一數字遠遠低於消除我們與貴國之間貿易逆差所需的水平。」

2025年6月13日，韓國總統李在明就着關稅戰影響，在首爾總統府接見商界領袖。（Reuters）

特朗普警告稱，如果日韓兩國以提高關稅作為回應，美國也將在25%的基礎上再提高同等額度的關稅。這個時候了，美國還在「威脅」小兄弟，更可見談判的困境。

特朗普宣佈這一消息後，美國財長貝森特也表態稱，美國將在期限前達成多項貿易協議，預計未來幾天將發布幾項重大聲明。同時，美國還將向100個與美國貿易往來不多的小國發出信函，通知它們將面臨4月2日宣佈的高額關稅，告知若不推進談判，到8月1日將面臨相關情況。但貝森特否認8月1日是新的談判截止日期，稱「我們說的是，談判正在按時進行。如果你們想加快速度，那就行動吧。如果你們想恢復到原來的稅率，那是你們的選擇」。

特朗普和貝森特均明確提及8月1日這一關鍵時間點，特朗普稱「十有八九」，貝森特則否定其為關稅談判截止日期。無論如何，這實際上表明7月9日的生效日期後延，且從貝森特的表態看，8月1日也並非最後截止日期。

2025年4月24日，美國華盛頓，圖為貝森特與特朗普出席白宮活動，歡迎挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store，不在圖中）來訪。（Getty）

這一方面體現出美國與相關國家談判艱難，另一方面也暴露出特朗普的心虛。他不敢輕易徹底施行單邊關稅，還是希望通過談判解決問題，底氣明顯不足。

特朗普所說的「十有八九」以及貝森特提及的未來幾天將發表重大聲明，意在弱化關稅生效日期延期的敏感性，不想讓外界認為特朗普認慫，這表明美方清楚這一延期是認慫或不敢強硬的表現。

在短時間內搞定與100多個國家的雙邊關稅並非易事，甚至有些兒戲，談不妥也在意料之中。特朗普以此威脅或向相關國家施壓，是不想給對方留出思考和準備時間，因為時間一長，極限施壓的效果就會大打折扣。

他企圖以閃電戰方式打對手措手不及，讓對方在思考和準備不充分的情況下對美國屈服，更怕相關國家「串通一氣」對美國進行「關稅圍攻」，讓自己下不來台。

2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件。美國將向所有來自韓國的貨品徵收25%的關稅，該關稅稅率將於8月1日生效。（X@TrumpTruthOnX）

2025年7月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台分享致韓國總統李在明的信件。美國將向所有來自韓國的貨品徵收25%的關稅，該關稅稅率將於8月1日生效。（X@TrumpTruthOnX）

關稅生效日期一再延長，早已公布的關稅稅率還在調整，這表明相關國家輕易不會妥協，至少在原則立場或核心利益上不會讓步，也意味着特朗普在不斷撤退，透露出美國根本無法承受一場世紀性的關稅戰，其強硬背後暴露出美國的軟肋。

目前，美國方面稱搞定了與英國、越南和柬埔寨的貿易協議。但實際上，與英國的協議只是一個框架，英國內部抗議政府出賣企業利益，美國車企也指責特朗普犧牲企業利益，這個框架協議顯然是為了協議而協議。

越南和柬埔寨是小國，談妥協議對美國作用不大，且執行過程中肯定存在漏洞和其他問題。早先特朗普聲稱與印度的協議已經達成，可如今印度不認賬，甚至揚言要對美國進行關稅報復。貝森特強調美國將在期限前達成多項貿易協議，但連「多項」的具體數字都說不清楚，可見這一表態只是想對不妥協的國家施壓。

再看日本這邊，石破茂最新表態稱與美國的談判不會輕易妥協，歐盟雖有所讓步，但也不準備在原則問題上做出重大讓步。對於美國來說，與一些小國家談妥協議實際意義不大。越南承諾對美國零關稅，但美國有什麼東西值得越南買，又有多少東西是越南買得起的呢？

2025年2月7日，美國總統特朗普在白宮迎接到訪的日本首相石破茂。（Reuters）

中國、歐盟、日英澳加韓印等大經濟體才是特朗普關稅戰的重點。即便多數國家最終對美國讓步妥協，也僅能對貿易平衡起到一定作用。提高關稅必然衝擊美國消費品價格，而美國短時間內無法制造出滿足消費者需求的產品，物價上升不可避免，這也就難怪美聯儲主席鮑威爾堅定拒絕加息。

關鍵是，特朗普設計的關稅目標，平衡貿易並非重點，更重要的是希望藉此重振美國製造業和化解美債危機。但從目前透露的消息看，這兩大重點目標根本不可能實現，受到了強烈抵制，這就意味着特朗普關稅戰失敗。

特朗普一開始氣勢洶洶，可關稅生效日期因各國不妥協一推再推，這表明他底氣嚴重不足，相信在接下來的談判中也很難實現既定目標。當關稅閃電戰變成持久戰，或者經貿或關稅談判拖入來回扯皮階段，時間越長對美國越不利。

不可否認，這一次美國會佔一些「關稅便宜」，對美國製造業或許有一點支持或保護作用，但佔便宜的背後，美國這副吃相，實際上又把美國推向了進一步的戰略孤立境地。

特朗普這一把相當於加速了國際格局的轉變———世界各國包括美國的盟友國家會不得不考慮加速做三件大事：一是另建獨立於美國之外的市場體系，減少對美國的依賴，避免被美國永久控制；二是重建供應鏈體系，避免被美國技術卡脖子和被美國關稅打擊與制裁；三是弱化美元地位，削弱美國金融經濟霸權，減少對美國的依賴，去美元化和建立新的國際支付體系以繞開美國。

這就需要尋求新的合作伙伴。美國越是反全球化，全球化對世界的意義就越重大。特別是在美國控制世界能力嚴重低下的時候，推動建立多極世界格局的呼聲和要求就更高。

從生效日期一拖再拖來看，特朗普的關稅閃電戰很可能被拖成關稅持久戰，對美國的戰略影響恐怕難以估量。