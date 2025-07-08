關稅戰｜白宮：特朗普將簽行政令　貿易談判限期延至8.1

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將於7月9日屆滿，他於7日公布已向日本、韓國元首發信，通知美國將自8月1日起對所有日韓輸美產品微收25%的關稅。美國白宮同日表示，還有其他12個國家將收到有關信函。此外，特朗普將簽署行政命令，將原定於7月的關稅談判截止日期推遲至8月1日。



特朗普隨後在網上再公布該12國的稅率幅度，稱將從8月1日起對馬來西亞、哈薩克、突尼斯加徵25%；南非及波斯尼亞30%；印尼32%；孟加拉、塞爾維亞35%；泰國、柬埔寨36%；以及老撾、緬甸40%。



圖為2025 年 7 月 7 日，美國白宮發言人萊維特 （Karoline Leavitt）在新聞發布會上，展示美國總統特朗普（Donald Trump）致予韓國總統李在明的簽名信。（Reuters）

特朗普在其社交平台分享致緬甸軍政府最高領導人敏昂萊的信件：

路透：歐盟不會收到提高關稅信函

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於7月7日表示，還有其他12個國家將收到貿易信函，這些信函將發佈特朗普的Truth Social社交平台上。她又稱，美國與多國的貿易協議接近達成共識。

萊維特又稱，特朗普當天稍後時間將簽署一項行政命令，正式將7月9日的關稅談判限期，延後至8月1日。

另外，路透社引述歐盟知情人士稱，歐盟將不會收到美國關於提高關稅的信函。 特朗普同日公布，美國將從8月1日起對來自日本和韓國徵收25%的關稅，他並於網上公開兩封信函，概述貿易夥伴面臨的新關稅。

特朗普在其社交平台分享致老撾國家主席通倫的信件：

根據特朗普發布的信函顯示，日韓將被加25%的關稅，幅度基本符合其4月時預告。特朗普最初對日本徵收24%的關稅、對韓國徵收25%的關稅。他此前對「對等關稅」暫緩實施90天後，將關稅降至10%，以便有時間進行談判。