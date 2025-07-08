特朗普：烏克蘭須實現自衛　美國將運送更多防禦性武器

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間7月7日在白宮宴請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）時表示，美國將向烏克蘭提供更多防禦性武器。特朗普強調說，「我們必須這樣做。烏克蘭必須能夠自衛」。



特朗普日前曾指，美方為烏克蘭提供幫助，但前提是「確保自身武器充足」。美國白宮和五角大樓7月初證實，美國已暫停對烏克蘭的部分軍事援助。白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中提到，五角大樓在評估對其他國家的軍事援助後，「決定優先考慮美國的利益」。

上周五，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與特朗普通話後表示，他已同意在俄羅斯襲擊升級之際，努力增強基輔「防空」能力。

國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）數周前指示對美軍火儲備進行審查。（Reuters）

美媒早前披露，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）數周前指示對美軍火儲備進行審查。除了過去3年對烏克蘭的軍事援助外，美國近年還對也門的胡塞武裝進行了空襲，向以色列提供了武器，與及參與了對伊朗的空襲行動，這些都導致了軍火庫存的迅速減少。