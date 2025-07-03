美媒：微軟宣布再裁員9000多人　佔全球僱員近4%

美國科技業巨擘微軟（Microsoft）於7月2日宣布進一步裁員，這將是該公司自2023年以來最大規模的裁員計畫。該公司正在持續精簡員工隊伍，CNBC及《西雅圖時報》指此波裁員可能會影響多達4%、即約9,000名員工。微軟發言人稱，將持續推行必要的組織調整，以在不斷變化的市場中處於最佳位置。



圖為微軟在澳洲悉尼的專門店，攝於2021年10月（Getty）

微軟表示，此次裁員將涉及公司多個部門，但並未具體說明哪些團隊將首當其衝。根據彭博社過去兩星期的報導，銷售和市場推廣的員工，以及遊戲部門將受到嚴重影響。

據科技新聞網站The Verge報道，Xbox執行長Phil Spencer向員工證實，遊戲部門將受到衝擊。他表示，此次裁員將終止或減少某些業務領域的工作，Xbox並將仿照微軟的做法，縮減管理層級，以提高靈活性和效率。

在此前的5月和6月，微軟已曾有兩輪裁員，共解僱了6,000多名員工。截至2024年6月，微軟在全球擁有超過228,000名員工。

該公司對上一次最大規模的裁員為2023年1月，當時裁掉了1萬人。但2025年迄今，微軟的多輪裁員行動，估計已累計令超過1.5萬人失業。

微軟、Microsoft（路透社）

截至 2024 年 6 月，微軟在全球擁有超過 228,000 名員工。