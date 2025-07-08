緬甸越南外勞控訴日本僱主拖欠工資：走法律罅欺壓外勞事件激增

日本因少子高齡化正加速引進外勞，填補人力空缺。然而，僱主鑽法律漏洞欺壓外勞事件激增，尤其是來自東南亞國家的外勞被拖欠工資，甚至有人被僱主訛詐，反欠下僱主一筆錢而引起譁然。



這名28歲的緬甸女外勞到日本工作前，仲介讓她參加了六個月的網上培訓，教導她閱讀日文功能表、使用餐具和製作拉麵。今年1月，她通過日語測試後，獲得日本政府發給「特定技能」准證，被安排在「三矢堂制面」的東京分店工作。

約一個月後，僱主給她發了一個短訊，要她馬上辭職。此外，僱主還列出帳單，寫着寢具和家電費79,635日元（約4,278港元）、住宿費67,294日元（約3,615港元）、公寓合同費25,000日元（約1,343港元）、機票67,670日元（約3,636港元）。之後，她還收到僱主的通知，還得扣除稅金和保險費。原以為一個月可領取18萬日元（約9,672港元）工資的她，現在反變成欠僱主一筆錢。

日本勞動部資料，2024年10月，日本引進的外勞人數是230萬人，創下新高。(Reuters)

她說：「我在拉麵店得切菜切肉，準備食物。餐廳忙的時候，還得幫忙洗碗。每週工作五天，每天工作八小時，忙得不可開交。難道，我的勞力一文不值嗎？」

她是在一名義務律師的協助下，決定起訴這家拉麵店，要求賠償170萬日元（約91,350港元）。

日媒報導，日本勞動基準法不允許在未經勞動者同意的情況下，從其工資中扣除預付款等費用。

據日本勞動部資料，2024年10月，日本引進的外勞人數是230萬人，創下新高。為加快引進人力，當局也推出一些新措施，如允許服務業通過特定技能制聘請外勞。目前，在此制度下受雇的外勞有28萬人，其中緬甸佔2萬7000人，位居第四，僅次於越南、印尼和菲律賓。

日本勞動基準法不允許在未經勞動者同意的情況下，從其工資中扣除預付款等費用。圖為大阪梅田。(Getty)

此外，日本愛知縣豐田市一家技術公司也被曝拖欠約200名越南工人兩個月的工資，總額超過4800萬日元（約258萬港元）。

這批越南勞工擁有高技能和專業知識的「高級人才」的工作準證。然而，他們卻被分配去幹粗活。

支援越南勞工的團體「日越共同支援會」負責人吉永慈豐說：「一些越南勞工確實是大專技術系畢業，但被引進之後，多是被派去服務業，甚至是被分配到酒店打掃房間。他們都是臨時工，沒有獎金，工資也明顯低於日本人。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

