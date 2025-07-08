為何日本人獨愛夏威夷？94％人想一去再去　因明治一政策而起

日本國內存在著許多揚名國際的觀光名勝，也因此吸引了許多本國及外國人觀光客前往。



但日本本國人在選擇前往國外旅遊時，一直以來「夏威夷」都名列前矛。這背後究竟有什麼樣的原因以及歷史脈絡呢？今天就讓編輯部帶大家來看看吧！

夏威夷隨處可見日本遊客、日式建築或料理等。（ben-eubank/Unsplash）

夏威夷隨處可見日本遊客、日式建築或料理等。（gohawaii.com）

夏威夷隨處可見日本遊客、日式建築或料理等。（gohawaii.com）

夏威夷隨處可見日本遊客、日式建築或料理等。（gohawaii.com）

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日本人為什麼這麼愛夏威夷？揭開日本「夏威夷憧憬」背後的秘密

根據調查，在採訪了前往過夏威夷的日本人後，發現他們想要再次前往夏威夷旅遊的比例佔了94％，一個能讓超過九成的日本人都想要再次前往的觀光聖地究竟藏著什麼樣的秘密呢？

在調查中，日本人會想要再去一次夏威夷的原因主要分為了幾項。比例佔據最高的原因分別依次為：

「夏威夷有著美麗的海灘」

「能夠使用日語溝通」

「能夠盡情享受購物」

「氣候非常溫暖宜人」



可以看得出日本人在夏威夷追求的事物，就是希望在有限的假期內能夠遠離原先的環境，好好地放鬆身心，並在一個優美的環境中享受各項休閒活動，又不會因為語言而讓人卻步等特色。

日本男女分別愛去夏威夷吃和買這些東西 點圖放大看有關調查結果：

但若要說他們追求的是不是帶有日本風格的國外觀光地呢？這倒不一定，好比說以前關島對日本人來說也是一個熱門的觀光景點，卻因為關島在國內廣設了日文看板、並且幾乎快要將日文當成了官方語言，卻反倒造成了反效果，因為日本人在國外景點追求的是「國情不同，有著外國風格的觀光地點」，而不是「帶有本國風格的觀光地點」。這也讓前往夏威夷的日本觀光客數量超出了關島3倍以上。

但是既然夏威夷沒有像是關島那樣特意推動日文，那為什麼在夏威夷使用日文溝通又會那麼稀鬆平常呢？這就得提到夏威夷及日本之間的淵源了。

明治時期的夏威夷移民及戰後觀光潮

現今在夏威夷大約有15％～20％的人口是日本移民，或是混有了日本血統的後代。但這其實不是近幾年造成的現象。讓我們將時間回溯到1881年（明治14年）。當時的夏威夷被稱為夏威夷王國，還是一個獨立的國家。而此時的國王卡拉卡瓦在前往日本謁見明治天皇時，向天皇提出了讓部分日本民眾移居至夏威夷的請求，而在1885年時，明治政府答應了這一要求，而這也被稱為「官約移民」。

直到1893年夏威夷王國從歷史的舞台中退出為止，一共有約29000名的日本人移居至夏威夷。在這之後也陸續有日本人移民至該地，最終總共有約22萬人來到了夏威夷後落地生根。而這也讓日文在這裡變得稀鬆平常。但在二戰開始後，由於美國對日本以及日本本身的渡航禁令，導致夏威夷和日本的連結一度遭到徹底地切斷。直到二戰結束後的1964年，日本才開放自由渡航，人們終於能夠再度地前往國外旅遊。但當時國外旅遊的費用高昂，讓一般家庭無法隨意前往國外旅遊，因此前往夏威夷的日本觀光客人數也不多。甚至還有電視節目的抽獎項目就是前往夏威夷旅遊呢！

當時間來到1970時，巨無霸客機問世，這也促使了前往國外旅遊的費用一口氣降低。在1980～1990年代更是因為日圓高漲以及美元下跌的因素，讓大量的日本人選擇前往美國旅遊。而這時，有著宜人的氣候及優美的景色的夏威夷就開始漸漸成為了日本人心中的人氣景點。低廉的消費價格、不需額外課稅而比日本國內還便宜的品牌服飾、手袋，加上歷史因素讓他們可以輕鬆地在當地使用日文溝通。結合了這些因素，就讓夏威夷成為了日本人最愛去的幾個外國觀光景點之一。

日本旅客逐漸不再喜歡夏威夷了？

但這幾年前往夏威夷的人或許會發現，日本觀光客真的減少了很多。由於早前的日圓貶值，加上之前幾年的疫情影響，都讓夏威夷減少了許多日本觀光客。根據統計，光是2023年前往夏威夷的日本觀光客就比往常減少了67.8％。

儘管近年的日本觀光客人數不太理想，但也只能期望等到這次的經濟影響結束之後，日本人能夠再度前往他們喜愛的夏威夷旅遊。不知道有去過夏威夷的各位認為那裡有著什麼樣優點，而這樣的印象又與日本人的印象一不一致呢？

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