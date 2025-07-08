南海海槽巨大地震專家：現階段未見異常 鹿兒島近日頻震未增風險
撰文：張涵語
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日本氣象廳7月7日召開專家評估會議，就南海海槽發生大地震可能性進行分析。經過綜合評估，評估委員會認為，目前並沒有觀察到明顯異常，顯示大規模地震的發生機率比平常更高。
據日本放送協會（NHK）報道，自6月下旬以來，鹿兒島縣吐噶喇列島（トカラ列島，Tokara Islands）近海的地震活動非常頻繁。
針對未來30年內發生機率估計為80%的「南海海槽大地震」，日本氣象廳於7日召開專家委員會會議，對預計震央發生的地震進行了分析。
評估顯示，在過去一個月內，南海海槽週邊並未發生顯著的地震活動，靜岡縣御前崎等地的長期地盤下沉趨勢也未出現明顯變化。
因此，委員會得出結論，南海海槽「沒有觀察到任何表明發生大地震的可能性相對增加的特別變化」。
對於是否與南海海槽可能發生的巨大地震有關，評估委員會主席、東京大學名譽教授平田直表示：「儘管吐噶喇列島近來地震頻繁，但其規模尚不足以對遠處的南海海槽震源區產生實質性影響；我認為鹿兒島近來的地震不會影響到四國或本州。」
平田教授又指日本本來就是地震頻發國家，呼籲民眾應時刻保持警惕，並積極進行防震準備以確保自身安全。
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