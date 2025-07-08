法國總統馬克龍訪英　英國脫歐以來首位歐盟領導人國事訪問

法國總統馬克龍7月8日抵達英國進行為期3天的訪問，為17年來法國總統首次訪英，亦是英國脫歐後歐盟國家領導人首次對英國進行國事訪問。



馬克龍訪問首日將會見英國王室成員。英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）在倫敦諾斯霍爾特皇家空軍基地（RAF Northolt）迎接馬克龍及其夫人布麗吉特（Brigitte Macron），後與英王查理斯三世（King Charles III）及王后卡米拉（Queen Camilla）會面，乘馬車共同前往溫莎堡（Windsor Castle）。

馬克龍預計將在與王室成員共進午餐後，於同日下午前往英國議會發表講話，並於當晚在溫莎堡出席國宴。屆時英王查理斯及馬克龍將分別發表講話。

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此次訪問是2008年法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）訪問以來，法國總統首次訪英。首日行程以慶典為主，象徵英國政府慾重啟與歐盟關係。

馬克龍形容這是兩國的重要時刻，他在社交平台X上表示：「英國是我們的戰略夥伴、盟友和朋友，我們的紐帶源遠流長，由歷史鑄就，因信任而加強。」

此次訪問亦將聚焦經濟和外交事務。馬克龍將於10日在唐寧街出席英法峰會，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）進行會談，預計將聚焦加強國務合作、就應對英倫海峽偷渡客達成新協議以及俄烏停火後派遣安全部隊的計劃。