法國山火「兵」臨城下 馬賽機場關閉 居民稱景象似世界末日
撰文：洪怡霖
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一場快速蔓延的山火周二（8日）抵達法國第二大城市馬賽的郊區，導致其機場關閉。居民被告知留在室內並關閉所有門窗防煙。
根據路透社，在高達每小時70公里的強風助長下，居民表示，這場大火的氣味在馬賽市中心都能聞到，濃密的煙雲籠罩在城市上空。
這次大火是從北部Les Pennes-Mirabeau鎮蔓延開來，居民Monique Baillard稱：「非常觸目驚心，甚至有種世界末日的感覺」。
馬賽市長Benoit Payan在X上表示：「始於Les Pennes-Mirabeau的大火現已『兵』臨馬賽城下」。
火勢蔓延之際，與Les Pennes-Mirabeau鎮接壤的馬賽第16區居民也接到省政府指示，要求他們留在家中，關閉門窗，並在所有開口處放置濕布。
法國第四繁忙機場、馬賽機場一名發言人表示，自中午左右起，飛機已無法起飛或降落，部分航班已改飛尼斯、尼姆和其他地區機場，目前尚不清楚機場何時重新開放。
法國國家鐵路公司 (SNCF)也 表示，由於鐵軌附近發生火災，從馬賽向北和向西的火車線路已暫停運行。
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