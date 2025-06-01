加拿大山火肆虐上萬居民撤離　多間能源公司停產疏散員工

路透社報道，由於山火蔓延至加拿大中西部，曼尼托巴省（Manitoba）周三（5月28日）宣布進入緊急狀態，美媒周六表示因近20宗山火，曼尼托巴省約1.7萬名居民已被疏散，另外，艾伯塔省（Alberta）冷湖附近一宗火災威脅到油砂產區，多家能源公司表示已緊急疏散員工，並減少當地石油和瀝青生產。



曼尼托巴省長Wab Kinew表示，約1.7萬名居民已經撤離，其中5000人來自弗林弗倫（Flin Flon）。他對魁北克等他省份以及美國的援助表示讚賞，其中美國向該省派遣125名消防員，稱：「我們對其他司法管轄區的感謝之情無以言表。」

2025年5月9日，加拿大曼尼托巴省（Manitoba）Cross Lake山火肆虐，加拿大軍人幫助居民撤離皮米西卡馬克族（Pimicikamak Cree Nation）。（Reuters）

美國農業部林務局（USDA Forest Services）周六表示，已向艾伯塔省派遣一架空中滅火飛機，還向加拿大派遣了共150名消防員以及滅火設備。

加拿大自然資源有限公司（Canadian Natural Resources）周六表示，已從其艾伯塔省 Jackfish 1油砂產區中撤離工人，並停止生產每天3.65萬桶瀝青。

2025年5月25日，加拿大艾伯塔省（Alberta）斯旺山（Swan Hills）附近的小鎮發生山火，濃煙滾滾。火災現場已發出疏散通知。（Reuters）

艾伯塔省MEG能源公司亦表示，已主動疏散Christina Lake項目中所有非必要人員，並因山火導致其與電網斷開連接，雖仍在生產石油，將延遲啟動每天額外7萬桶石油的生產。