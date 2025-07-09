李強晤古特雷斯：中方堅定維護聯合國在全球治理的核心地位
撰文：蕭通
出版：更新：
剛出席金磚國家（BRICS）峰會的中國國務院總理李強，7月8日在巴西里約熱內盧與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面。李強表示，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。中國願加深同聯合國的溝通與合作，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。
李強指出，國際形勢愈複雜，愈要堅持和維護聯合國權威。中方堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。
他又稱，目前全球安全形勢嚴峻，中國為推動熱點問題的政治解決，作了大量勸和促談努力，將繼續支持聯合國為推動緊張局勢降溫發揮獨特作用。中國作為負責任的發展中大國，將繼續堅定擴大開放，同各國分享機遇，共同發展。
古特雷斯表示，感謝中方長期以來堅持多邊主義，堅定支持聯合國工作。面對當前國際形勢，聯合國期待以成立80周年為契機，同中方加強合作，維護聯合國憲章和國際法權威，支持多邊主義，反對單邊主義，共同應對氣候變化等全球性挑戰，加強人工智能全球治理，促進世界和平發展。
金磚峰會聲明稱單邊關稅扭曲貿易 李強籲成員維護多邊主義李強會見巴西總統盧拉 強調共同維護多邊主義和自由貿易李強晤希臘副總理 籲中歐共同發倡導多邊主義和自由貿易積極聲音李強主持國務院常務會議 強調加快推進高水平科技自立自強李強晤范明政 歡迎越南成金磚夥伴國 願共同維護自由貿易體制