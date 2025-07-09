李強晤古特雷斯：中方堅定維護聯合國在全球治理的核心地位

剛出席金磚國家（BRICS）峰會的中國國務院總理李強，7月8日在巴西里約熱內盧與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面。李強表示，當今世界的不穩定不確定因素增多，需要聯合國更好地發揮作用。中國願加深同聯合國的溝通與合作，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



圖為2025年7月8日，中國國務院總理李強在巴西與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）會面。（新華社）

李強指出，國際形勢愈複雜，愈要堅持和維護聯合國權威。中方堅定維護聯合國在全球治理中的核心地位，願推動各方一道踐行真正的多邊主義，更好推進聯合國各項事業。

他又稱，目前全球安全形勢嚴峻，中國為推動熱點問題的政治解決，作了大量勸和促談努力，將繼續支持聯合國為推動緊張局勢降溫發揮獨特作用。中國作為負責任的發展中大國，將繼續堅定擴大開放，同各國分享機遇，共同發展。

圖為2025年7月6日，金磚國家（BRICS）峰會在巴西舉行，中國國務院總理李強出席。（Reuters）

古特雷斯表示，感謝中方長期以來堅持多邊主義，堅定支持聯合國工作。面對當前國際形勢，聯合國期待以成立80周年為契機，同中方加強合作，維護聯合國憲章和國際法權威，支持多邊主義，反對單邊主義，共同應對氣候變化等全球性挑戰，加強人工智能全球治理，促進世界和平發展。