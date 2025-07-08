特朗普關稅再延至8.1　「解放日關稅」以來TACO改變主意27次

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將於7月9日屆滿。然而，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）周一表示，特朗普將簽署行政命令，將「解放日」關稅暫緩期延長至8月1日，並自8月1日起對日本和韓國輸美商品加徵25%關稅。據美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）統計，自4月2日「對等關稅」宣布以來，特朗普已多次改變關稅主意，次數已多達27次。



在「對等關稅」宣布後，美國股市於4月9日開盤後因生效的關稅暴跌，特朗普同日宣布，將暫停對大多數國家徵收的關稅90天，但將繼續維持10%的基準關稅，並將對大多數中國商品的關稅提高至125%，疊加已有的20%，對華關稅高至145%。

政府官員後為延期辯解，稱是總統談判策略的一部分，並說提高對華關稅將中國逼入了不利境地。對華關稅後因兩國5月12日在日內瓦的談判，又降至30%，雙方也同意進行90天休戰。

4月2日，特朗普宣布「解放日」關稅。（Reuters）

美官員此前期望7月9日最後期限前，可與遭加關稅各國談成新的貿易協議。然而，目前僅有英國、越南兩國與美達成新協議。特朗普政府最新政策表示，將從8月1日起對馬來西亞、哈薩克、突尼斯加徵25%；南非及波斯尼亞30%；印尼32%；孟加拉、塞爾維亞35%；泰國、柬埔寨36%；以及老撾、緬甸40%。且各國將從8月1日開始支付新關稅率，而非7月9日。

在新一輪寬限期將屆滿之際，特朗普原本揚言將寄發通知函給各國，聲稱「最高可能徵收70%關稅」，但最終仍選擇展延期限，繼續談判。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

美國媒體與金融市場再度以「TACO Trump」形容特朗普今次的做法。《金融時報》美國金融評論員Robert Armstrong首創的「TACO交易」一詞，指的是「特朗普總會退縮」（Trump Always Chickens Out），嘲諷他受不住市場壓力，經常臨陣退縮。