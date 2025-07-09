李強晤巴西中資企業 冀提升中國製造、中國創造全球競爭力
撰文：洪怡霖
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中國國務院總理李強周二（8日）在巴西里約熱內盧出席巴西中資企業座談會。中國銀行、長城汽車、國家電網、金風科技、中糧集團、格力電器、大華技術、中天科技等企業的當地負責人參加。
根據新華社，在聽取企業代表發言後，李強表示，這些年，中國企業「走出去」步伐加快、國際化經營能力增強，對國內經濟建設的重要性也在日益上升。今年以來，中國經濟頂住壓力，持續回升向好，從上半年表現看，增長有韌性，內需有潛力，創新有亮點。中國經濟完全有能力抵禦任何外部衝擊、實現長期穩健增長，將始終是海外中資企業發展的堅實後盾。政府部門將做好對企業的服務和保障，進一步加強各類經貿合作機制平台建設，完善海外綜合服務體系，在政策諮詢、金融、信用保險、安全保障等方面，研究出台更大力度的支持政策，為企業發展創造更好環境、提供更多便利。
李強指，當前國際經貿格局正在發生深刻變化，單邊主義、保護主義上升，各種貿易投資壁壘增多，同時新一輪科技革命和產業變革正在深入推進，對企業來說有挑戰也有機遇。希望中資企業順時應勢、積極行動。要打造過硬品牌，加強前瞻佈局，提升「中國製造」「中國創造」的全球競爭力。要深耕本地市場，為消費者提供更多暢銷對路的產品和服務，並以巴西為平台輻射更廣闊的拉美市場，努力實現更大發展。要尊重當地法律制度和文化習俗，依法合規開展經營，積極承擔社會責任，努力塑造負責任、有擔當的中國企業形象。
與會企業代表表示，中資企業將立足自身優勢和特點，加強合作，有效應對各類挑戰，堅持紮根當地，依法合規穩健經營，持續拓展金融、能源、農業、科技創新等領域業務，維護海外中國企業良好形象，使中國同巴西等拉美國家建立更加緊密的經貿投資關係，更好實現互利共贏。
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