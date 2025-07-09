美國土安全部：美國機場不再要求旅客安檢時脫鞋

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）7月8日宣布，轄下運輸安全管理局（TSA）將不再要求旅客在美國機場安檢時脫鞋，從而結束這項已實施近20年、不受旅客歡迎的政策。



圖為2025年7月8日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）主持記者會。（Getty Images）

諾姆在聲明中表示，隨着保安技術不斷發展，美國機場將不再要求旅客安檢時脫鞋。有關部門預計，這一變化將大幅減少旅客等待安檢的時間，從而帶來更愉快、更有效率的旅客體驗。

聲明指，這項變更將立即在美國各地機場生效，但其他篩檢流程仍將保留，例如乘客仍然必須脫掉皮帶和外套，並將手提電腦、液體從隨身行李取出等。

TSA自2006年8月起，開始要求乘客脫鞋檢查爆炸物。這項政策是在9.11恐襲發生近5年後實施，與9.11恐襲發生後3個月、即2001年12月的另一宗襲擊有關。

2025年7月8日，美國的華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）。（Getty Images）

當年被稱為「鞋子炸彈客」（shoe bomber）的里德 （Richard Reid） 在從巴黎飛往邁阿密的航班上，試圖用火柴點燃藏在鞋子裡的爆炸裝置，猶幸被乘客制服，飛機安全降落在波士頓，當局其後開始制定脫鞋檢查政策。

在諾姆正式宣布變化前，包括辛辛那提、費城等部份機場，已經開始實施新政策。此前，如果兒童和旅客符合 TSA PreCheck （預先安檢計劃）資格，則無需脫鞋。 TSA PreCheck 為快速安檢程序，需要申請並提交指紋。