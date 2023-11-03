澳洲女子遲到未能登機　越安檢闖機坪徒手「截飛機」被捕

美媒11月2日報道，澳洲一名女子因錯過登機時間，竟在坎培拉機場（Canberra Airport）越過安檢、跑到停機坪內，試圖攔下一架澳洲航空旗下的澳洲連接航空（QantasLink）客機，導致現場全部航班延誤。女子隨後被捕。



《紐約時報》（New York Post）2日報道，網絡影片顯示，一名身份不明、穿拖鞋的長髮女子1日走到位於坎培拉機場停機坪的客機下方，向機師揮手示意停機，不獲理睬後轉身離開。報道形容，女子的行為就如「截的士」一般。

目擊者黑爾斯（Simon Hales）在Facebook發文稱，「一位錯過航班的女士顯然認為她還能趕上」。他指女子當時越過安檢闖入停機坪，試圖攔截一架飛往阿德萊德（Adelaide）的客機。

他表示，「她試圖對機師大喊，想引起他的注意，還跳起來，這很古怪。」

錄下影片的目擊者比利奇（Dennis Bilic）則稱，「人們有點措手不及，他們似乎不知該怎麼做，（我們在想，）『有人會阻止她嗎？』」

報道指，事件令所有航班延誤10分鐘，此後恢復正常，所幸當時機師已關閉引擎，不致憾事發生。

延伸閱讀：殘疾男被迫「爬出飛機」尊嚴盡喪 職員冷眼袖手 加航道歉