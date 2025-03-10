菲律賓機場3名安檢涉栽贓旅客行李　交通部長：已被革職｜有片

菲律賓媒體3月10日報道，一名菲律賓女子在網上發布影片，指控馬尼拉亞基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport ）3名安檢人員栽贓子彈到她的行李。交通部長Vince Dizon同日宣布，3人已被革職。



據菲律賓拉普勒新聞網（Rappler）報道，一名69歲菲律賓婦人Ruth Adel在其Facebook上發布影片，指控她在馬尼拉亞基諾國際機場第3航廈大樓遭到安檢人員栽贓嫁禍。

菲律賓婦人Ruth Adel在網上發布影片，還原馬尼拉國際機場安檢人員涉嫌栽贓的始末：

Ruth Adel指自己與家人6日前往越南旅遊，在機場已完成安全檢查，但在登機閘口突然被安檢人員攔下，聲稱在X光機發現她的行李箱中發現藏有子彈，要她打開行李再度進行檢查。

Ruth Adel要求就地進行檢查，其後一名上司抵達現場，改口稱子彈不在行李箱內而是在手提包，還出示X光照片顯示手提袋中有疑似子彈形狀的物品。

2025年3月10日，菲律賓一名女子Ruth Adel在社交平台上載照片，指控馬尼拉國際機場安檢人員栽贓子彈到她的行李。圖為Ruth Adel上載安檢人員向她出示的X光截圖，顯示手提袋中有疑似子彈形狀的物品。（Facebook@Ruth Adel）

婦人堅稱這不是她的手提包，搜查手提包也沒有發現子彈，3名安檢人員還被指試圖遮蓋自己工作證上的姓名。

2025年3月10日，菲律賓一名女子Ruth Adel今日在網上發布影片，指控馬尼拉亞基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport ）3名安檢人員栽贓子彈到她行李。交通部長Vince Dizon同日宣布，3人已被革職。（Facebook@Ruth Adel）

Ruth Adel在網上發布影片後引起網民熱議。據報道，交通部長Vince Dizon10日宣布這3名安檢人員已被革職，亦會對他們提出訴訟。

Vince Dizon提醒其他交通部的員工應該保持專業：「我們不會容忍任何濫權行為。任何濫用權力的行為都將遭到我們的嚴厲懲罰和迅速處理，這是總統親自授權和命令的。」