特朗普：第三黨一向對我有利　重申不擔心馬斯克組新政黨

富豪馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）鬧翻後宣布成立第三黨的美國黨（America Party）。特朗普7月8日在內閣會議上表示，不擔心馬斯克創立新政黨造成的影響，他還說這可能會帶來幫助，「第3黨一向對我有利」，但他未有作詳細解釋。



馬斯克強烈反對特朗普的「大而美」大規模減稅及支出法案。他上週在該法案簽署成法律後的翌日宣布成立「美國黨」作為回應，試圖挑戰美國兩黨制傳統。

儘管馬斯克對「美國黨」的黨綱和政策細節著墨不多，但計劃參與明年美國期中選舉，目標鎖定參眾兩院若干席次，甚至放話要讓支持大而美法案的國會議員落馬。有分析指，美國黨確實有可能對努力捍衛國會微弱優勢的共和黨構成威脅。

有分析指，億萬富豪馬斯克擁有龐大的資源，且受到許多美國年輕男性青睞，有可能對努力捍衛國會微弱優勢的共和黨構成威脅。(Reuters)

曾任情報官員的國家安全分析師Matt Shoemaker說：「馬斯克的美國黨是可能顛覆2026年期中選舉的巨大變數，特別是對共和黨而言。」他指，有別於過往曾出現的第三黨，億萬富豪馬斯克擁有龐大的資源，且受到許多美國年輕男性青睞，而單單是馬斯克的個人品牌就能吸引一些對政治不滿的獨立人士和精通科技的年輕選民，而這些人在搖擺選區大多是支持共和黨的。