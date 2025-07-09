泰國政府撤回受爭議賭場合法化法案　被指政治避險以免政局不穩

泰國政府7月8日從國會撤回賭場與娛樂場所合法化的法案，理由是需要更多時間與公眾溝通，並加強公眾對這一課題的認識。



泰國政府早前已將法案提呈國會，原定於周三行一讀，但法案本身已引起廣泛爭議，加上泰自豪黨退出執政聯盟和首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）被令停職，法案在國會通過的概率渺茫，促使為泰黨聯合政府撤回法案。

政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）周二說，泰國內閣當天批准了財政部提出撤回「綜合娛樂場所法案」的請求，稱「這項法案涉及的問題需要時間讓公眾理解」。

政府將在國會下議院周三開會時，動議撤回法案。

這項由財政部提出的法案旨在建立行業標準及監管機制，以規範含賭場的娛樂場所運營。

2025年6月23日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在曼谷出席記者會。（Reuters）

《曼谷郵報》報道，泰自豪黨發言人周二抨擊政府撤回法案是一種政治策略，目的是避免法案在下議院通關失敗，因為這將迫使政府解散國會或下台。

為泰黨原本希望通過打造合法賭場和娛樂設施，吸引至少1000億泰銖（約240億港元）的新投資，並預計每年可增加10%的遊客量。

不過批評者認為，賭博合法化可能加劇社會問題，包括賭博成癮、有組織犯罪活動增加，以及對佛教主導的社會價值觀造成衝擊。

根據泰國國立發展管理學院1月發布的民調結果，近六成的泰國民眾反對賭場合法化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

