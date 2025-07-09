歐盟批准保加利亞加入歐元區 成第21個成員國
撰文：聯合早報
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歐盟各國部長周二（7月8日）最終批准保加利亞於2026年1月1日起正式使用歐元，成為單一貨幣區第21個成員國。
法新社報道，保加利亞總理耶利亞茲科夫（Rosen Zhelyazkov）在X（前稱Twitter）上說：「我們做到了！」
他說：「我們感謝所有機構、合作夥伴和所有為這一里程碑時刻做出努力的人們。政府將繼續致力於平穩有效地過渡到歐元區，以造福所有公民。」
保加利亞加入歐盟近19年後，終於從列弗轉向歐元。歐盟各國財政部長在通過所需的法律文本時，正式將歐元兌保加利亞列弗的匯率設定為1.95583。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde），在部長們批准後向保加利亞表示祝賀。
馮德萊恩說：「歐元將增強保加利亞的經濟，並為保加利亞人民和企業帶來巨大利益。」
歐盟經濟事務負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「加入歐元區的意義遠不止用歐元取代列弗。這關乎為保加利亞及其位於歐洲中心的公民建設一個更加光明、更加繁榮的未來。」
保加利亞原本希望更早地採用歐元，但布魯塞爾方面認為其通脹率過高，不符合必要的標準。
歐盟委員會上個月說，作為歐盟最貧窮的國家，保加利亞已經滿足採用歐元的嚴格條件，歐洲央行也給予了積極評價。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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