不滿俄烏戰事持續　特朗普罵普京：表面友善其實廢話連篇

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日在白宮內閣會上表示，他已批准向烏克蘭運送更多防禦式武器，以幫助抵禦俄羅斯進攻。特朗普還稱正考慮對俄羅斯實施進一步制裁，並在會議期間表達對普京的不滿，指其不願停戰、「殺死很多人」。



路透社報道，特朗普在白宮與內閣官員會面時稱，「我對普京很不滿意，我現在就可以告訴你，因為他殺死了很多人，其中很多人都是他的士兵，以及烏克蘭士兵。」

「對我們廢話連篇」

特朗普還說，「普京對我們廢話連篇（a lot of bullsh*t）…… 他表面上總是很友善，但結果發現那些都毫無意義。」

特朗普指，他正在考慮是否支持參議院一項針對俄羅斯戰爭實施嚴厲制裁的法案。該法案包括懲罰與俄羅斯進行貿易的其他國家，威脅將對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾及其他出口產品的國家徵收500%的關稅。

2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

白宮此前7月1日證實將暫停向烏克蘭運送部份武器，因擔憂美軍庫存下降過低。然而還不到一周，特朗普7月7日在白宮宴請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）時就轉態表示，美國將向烏克蘭提供更多防禦式武器。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則於8日表示，他已下令擴大與美國的聯繫，以確保關鍵軍事物資的交付。