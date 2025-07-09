路透社：美國買家繞過中國礦產禁令　「洗產地」5個月買逾3800噸

中國是世界上礦產出口大國之一，目前主導銻、鎵和鍺的供應，這些金屬用於電訊、半導體和軍事技術等領域。自美國對中國實施晶片禁運後，中國去年12月就以限制礦產品輸往美國應對。路透社7月9日報道，儘管禁令當前，但仍有總計大量金屬銻產品在去年12月至今年4月借道泰國與墨西哥運抵美國，其後還不乏中國公司參與。



報道通過翻閱航運與海關進出口紀錄指出，美國在這5個月進口自泰國與墨西哥的氧化銻（antimony oxides）高達3834噸，超過前三年經這兩國進口數據的總和。

泰國與墨西哥去年對中國進口金屬銻原料超越2023年，成為中國的前三大金屬銻出口市場，而泰國與墨西哥也有銻加工冶煉廠，預料是進口中國原料加工，再生產出氧化銻用來出口。

報道引述美國公司高層指，旗下公司近幾個月以來獲得那些受到中國出口禁令限制的礦產，還引述數據指，這些運抵美國的貨物在靠岸前有途徑第三國，意味美國借「洗產地」獲得中國禁止出口的礦產品。

2025年4月3日，泰國曼谷，圖為一輛停靠在碼頭的貨船。（Reuters）

美國Gallant Metals公司執行總裁Levi Parker披露，在中國的代理商從本國生產商取得礦產原料，再通過船運公司貼上假冒標籤偷運到其他亞洲國家，他的公司就經此途徑，一個月獲得200公斤的鎵產品。他更指原想取得500公斤產品，但由於存在風險，中國物流公司「非常謹慎」。

報道強調，有中國官員也知道這些運往美國的貨物途徑第三國轉運。中國商務部5月表示，有海外實體「與國內不法分子勾結」，以逃避出口禁令，強調禁止此類出口事關國家安全。

報道指，中國商務部尚未回應去年12月以來貿易目的地發生改變的問題，美國商務部、泰國商務部和墨西哥經濟部均未回應相關問題。