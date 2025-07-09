泰國旅遊｜小巷按摩後「腿生滿膿瘡」駭人畫面曝光 醫生解釋原因
撰文：ETtoday
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美國一名醫生近日在TikTok上分享一宗駭人病例。
有一名男性旅客到泰國某處小巷內接受5美元（約39港元）的泰式腿部按摩，隔天醒來卻發現腿上長滿紅腫膿包。這名旅客最終被診斷罹患毛囊炎，醫生直言：
毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。
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根據《紐約郵報》報道，美國急診醫生惠廷頓（Joe Whittington）在TikTok上分享這宗案例，影片已累積超過36.5萬次觀看。他警告其他旅客提高警覺，別為了省錢冒風險，否則可能像這名倒楣男子一樣，原本只是想放鬆一下，結果卻變成「從按摩店走進皮膚科」。
惠廷頓表示，這名旅客在泰國某個衛生條件不佳的小巷內接受了僅5美元的腿部按摩，沒想到隔天早上腿上竟冒出一顆顆紅腫且充滿膿液的丘疹。醫生診斷他感染了毛囊炎（folliculitis）。
惠廷頓認為，這名旅客很可能是感染了金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），這種細菌常透過不乾淨的雙手、重複使用的按摩油或沒洗的毛巾傳播。他還在影片中提到，負責按摩的老婦雖然戴著口罩，但雙手可能沾滿細菌：「毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。」
惠廷頓強調，毛囊炎通常會表現為紅腫丘疹或膿疱，若未及早治療，可能需要抗生素才能改善。他也勸旅客務必慎選按摩店：
如果按摩床是水泥做的，旁邊還停著電單車，那你還是拉拉筋就好，別給自己找麻煩。
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這宗事件在網路上也掀起議論，有人嚇壞直呼：「天啊！我才不要。」另一人則留言：
太可怕了，省錢按摩結果花更多錢治療。
也有不少人為泰國平反：
我在正規泰式按摩店按了5次，絕對是我體驗過最棒的按摩！只要找有執照的店就沒問題。
也有合格按摩師跳出來表示，這類感染並非泰國獨有，「只要沒有執照、缺乏衛生意識，在哪裡都可能發生」。
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