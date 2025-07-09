泰國旅遊｜小巷按摩後「腿生滿膿瘡」駭人畫面曝光　醫生解釋原因

美國一名醫生近日在TikTok上分享一宗駭人病例。



有一名男性旅客到泰國某處小巷內接受5美元（約39港元）的泰式腿部按摩，隔天醒來卻發現腿上長滿紅腫膿包。這名旅客最終被診斷罹患毛囊炎，醫生直言：

毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。

一名美國醫生分享一位男遊客在泰國某小巷接受腿部按摩後罹患毛囊炎的案例。（TikTok截圖）

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根據《紐約郵報》報道，美國急診醫生惠廷頓（Joe Whittington）在TikTok上分享這宗案例，影片已累積超過36.5萬次觀看。他警告其他旅客提高警覺，別為了省錢冒風險，否則可能像這名倒楣男子一樣，原本只是想放鬆一下，結果卻變成「從按摩店走進皮膚科」。

惠廷頓表示，這名旅客在泰國某個衛生條件不佳的小巷內接受了僅5美元的腿部按摩，沒想到隔天早上腿上竟冒出一顆顆紅腫且充滿膿液的丘疹。醫生診斷他感染了毛囊炎（folliculitis）。

惠廷頓認為，這名旅客很可能是感染了金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus），這種細菌常透過不乾淨的雙手、重複使用的按摩油或沒洗的毛巾傳播。他還在影片中提到，負責按摩的老婦雖然戴著口罩，但雙手可能沾滿細菌：「毛孔打開、雙腿流汗，再加上小巷按摩，根本是感染的完美組合。」

惠廷頓強調，毛囊炎通常會表現為紅腫丘疹或膿疱，若未及早治療，可能需要抗生素才能改善。他也勸旅客務必慎選按摩店：

如果按摩床是水泥做的，旁邊還停著電單車，那你還是拉拉筋就好，別給自己找麻煩。

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這宗事件在網路上也掀起議論，有人嚇壞直呼：「天啊！我才不要。」另一人則留言：

太可怕了，省錢按摩結果花更多錢治療。

也有不少人為泰國平反：

我在正規泰式按摩店按了5次，絕對是我體驗過最棒的按摩！只要找有執照的店就沒問題。

也有合格按摩師跳出來表示，這類感染並非泰國獨有，「只要沒有執照、缺乏衛生意識，在哪裡都可能發生」。

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