台甜美女警兼職按摩師　幫男客手淫口交賺外快　上鏡拍片畫面流出

台灣新竹縣警局1名女警遭爆料化名芊芊，在半套店（女方只替男客手淫或口交）兼職賺外快。



如今網上就有她的相關畫面流出，可見她參與反詐騙的拍攝影片，長相甜美清新，與她在廣告中穿著黑絲襪火辣的形象，呈現巨大對比。

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這名女警芊芊被爆料在一間半套店做兼職，消費一次金額為2800元台幣，被店家歸類在「PT」，意旨是做兼職，想來才會來，不會先報班，要她人當天到現場才可以約，而相關爆料已經掀起社會大眾熱議。

如今芊芊的正面照也在網上曝光，可見她長相甜美清新，曾參與過反詐騙影片的拍攝，出席活動或是上鏡時也不會濃妝豔抹，與她在半套店官網廣告上，身穿火辣清涼的照片形成極大對比。

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根據新竹縣政府警察局的說法，對於芊芊的評價是，平時工作表現平平，偶有參與反詐宣導活動，今年度尚無懲處紀錄。

不過針對她涉足不妥當場所等違紀情事，將予以記一大過處分，並已調地及列為教育輔導對象，加強管考。

此外有媒體報道，芊芊是因為缺錢買毒才會鋌而走險，跑去做黑的，警方則表示，已針對她初步採驗，各級毒品初篩結果皆呈陰性反應。

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