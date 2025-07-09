美國擬全面禁止中國等外國買家買農田　甚至尋求收回土地

美國農業部7月8日推出一項名為國家農場安全行動計劃（National Farm Security Action Plan）土地政策，擬禁止包括中國公民在內的外國人購買美國農田。農業部長羅林斯（Brooke Rollins）在記者會上表示，特朗普政府正探索不同的方法，以「收回」（claw back）現存外國人擁有的農地。美媒報道，迫使中資實體放棄或出售農地的行動其實已有先例。



美國《華盛頓郵報》8日報道， 羅林斯在宣布上述土地政策後，被問及政府是否會收回中國投資人持有的土地。她表示政府正在考慮一切可用選項，而白宮可能很快就會頒布相關行政命令。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為農業部長羅林斯（Brooke Rollins）出席活動宣布一項農地出售禁令。（Reuters）

阿肯色州（Arkansas）2023年10月以國家安全為由，勒令中資農業科技巨企先正達（Syngenta AG）出售160英畝美國農地。

公司最終在5月出售了該土地，並因未披露其所有權而被迫支付28萬美元（約220萬港元）的罰款。而農業部新宣布的計畫包括將此類罰款提高到法定最高限額，即投資土地價值的25%。

2025年7月8日，美國華盛頓，圖為美國農業部在會議前出示帶有外國購買者購買土地的地圖。（Reuters）

阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）8日也在記者會上提及此事，並表示：「阿肯色州是美國第一個將中資公司趕出我們農田的州，並讓他們為此付出代價，我對此感到非常自豪。」