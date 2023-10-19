美國首例　阿肯色州下令中企出售在美農田

總部位於瑞士的農業科技巨企先正達（Syngenta AG）旗下子公司被令在兩年內出售其在美國阿肯色州的160英畝農田。阿肯色成為首個對在美國擁有農田的中資企業採取執法行動的美國州政府。



綜合彭博社和美國之音等報道，阿肯色州總檢察長格里芬（Tim Griffin）星期二（10月17日）在聲明中說，2017年被中國化工集團收購的先正達，因未能及時報告其為外資所有，將面臨28萬美元（約219萬港元）的民事罰款。

格里芬說，該公司有兩年時間剝離（在阿肯色州的）這塊土地。這項決定是根據共和黨籍州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）今年早些時候簽署的立法，所採取的首次執法行動。該法禁止外國實體擁有阿肯色州的農業用地。

桑德斯是美國前總統特朗普政府時期的白宮發言人。她星期三（18日）在社交平台X（前稱Twitter）發文，稱「美國的敵人正在前進。他們聰穎、殘酷，將不停歇地傷害我們的國家。阿肯色是美國首個還擊並將中資企業踢出我們農田的州。」

先正達發言人達斯（Saswato Das）在電郵聲明中說，先正達對這個決定感到失望，稱其為「短視的行為」，並將傷害到阿肯色州的農民。

達斯指出，先正達在美國擁有1500英畝的農田，主要對美國農民使用的產品進行研發和監管性實驗。「中國從未指使先正達高管在美國購買、租賃或以其他方式獲得土地。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

