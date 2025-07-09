馬克龍：法英須共同捍衛二戰後國際秩序 重申歐洲永不抛棄烏克蘭
撰文：官祿倡
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）7月8日抵達英國進行為期3天的訪問，他來到英國國會發表演說，表示法國和英國必須共同努力捍衛二戰後的國際秩序，還承諾歐洲堅定支持烏克蘭，強調法英兩國將與事關派兵駐基輔的「志願者聯盟」（coalition of willing）合作到底，以確保俄烏在停火能夠長久停戰。
今次是17年來再有法國總統訪英，亦是英國脫歐後歐盟國家領導人首次對英國進行國事訪問。馬克龍表示，雖然英國已經退出歐盟，但仍應與鄰國保持密切聯繫，兩國作為聯合國安理會常任理事國，堅定致力於多邊主義。
馬克龍還指，兩國需要加強在國防、移民、氣候和貿易等領域合作，減少對美國和中國的依賴，令歐洲更強大，並再次向世界證明，彼此的聯盟能夠帶來巨大改變。
馬克龍還強調，俄烏戰事攸關歐洲安全，重申「志願者聯盟」會挺烏到底，以「表明歐洲人永遠不會拋棄烏克蘭」，他還呼籲加沙無條件停火。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）今年3月召開名為「志願者聯盟」的會議，連同其他盟友討論俄烏局勢，包括英法派兵進駐基輔，以保護烏克蘭，確保兩國在停火後能夠向停戰過渡。
法國總統馬克龍訪英 英國脫歐以來首位歐盟領導人國事訪問王毅訪法國晤總統馬克龍及外長巴羅 稱願加強與法關係法國總理貝魯上任僅半年遭不信任動議 主因養老金改革談判破裂特朗普：普京不願停火形同「想繼續殺人」 他知道俄或面臨制裁