馬克龍：法英須共同捍衛二戰後國際秩序　重申歐洲永不抛棄烏克蘭

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）7月8日抵達英國進行為期3天的訪問，他來到英國國會發表演說，表示法國和英國必須共同努力捍衛二戰後的國際秩序，還承諾歐洲堅定支持烏克蘭，強調法英兩國將與事關派兵駐基輔的「志願者聯盟」（coalition of willing）合作到底，以確保俄烏在停火能夠長久停戰。



今次是17年來再有法國總統訪英，亦是英國脫歐後歐盟國家領導人首次對英國進行國事訪問。馬克龍表示，雖然英國已經退出歐盟，但仍應與鄰國保持密切聯繫，兩國作為聯合國安理會常任理事國，堅定致力於多邊主義。

馬克龍還指，兩國需要加強在國防、移民、氣候和貿易等領域合作，減少對美國和中國的依賴，令歐洲更強大，並再次向世界證明，彼此的聯盟能夠帶來巨大改變。

2025年7月8日，法國總統馬克龍抵達英國，對英國進行為期3日的國事訪問。（Reuters）

馬克龍還強調，俄烏戰事攸關歐洲安全，重申「志願者聯盟」會挺烏到底，以「表明歐洲人永遠不會拋棄烏克蘭」，他還呼籲加沙無條件停火。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）今年3月召開名為「志願者聯盟」的會議，連同其他盟友討論俄烏局勢，包括英法派兵進駐基輔，以保護烏克蘭，確保兩國在停火後能夠向停戰過渡。