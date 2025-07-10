感謝Elon Musk信任　X平台CEO宣布辭職

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下X平台行政總裁（CEO）Linda Yaccarino周三（9日）宣布自己即將卸任X行政總裁一職。



被外界稱為「廣告女王」的Linda Yaccarino在社交平台X上感謝馬斯克的信任，讓其承擔起扭轉公司局面以及將X打造成「萬能應用」的責任。

Linda Yaccarino表示，為X的團隊感到無比自豪，他們共同完成的具有歷史意義的業務轉型，簡直令人驚嘆。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下X平台行政總裁（CEO）Linda Yaccarino周三（9日）宣布自己即將卸任X行政總裁一職。（X@lindayaX）

她談到：「我們從剛開始的時候就開展至關重要的早期工作，優先保障用戶、尤其是兒童的安全，致力恢復廣告商的信心。」

Linda Yaccarino稱，這支團隊一直不懈努力，推出像社區筆記這樣開創性的創新功能，而且很快還將推出X貨幣，同時把最具影響力的聲音和內容帶到這個平台上，如今，隨着X與xAI攜手邁入新篇章，更精彩的未來還在前方。