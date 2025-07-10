以色列議員稱台灣為「國家」　中國大使館：嚴重毒化中以友好

以色列有議員稱台灣為「國家」後，中國駐以色列使館微信公眾號「以館為家」周三（9日）表示，這名議員的涉台言行嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，嚴重毒化中以友好和務實合作氛圍。



根據「以館為家」，記者問道，近日，有以色列未來黨議員赴台會見蕭美琴和林佳龍，返回以色列後在社交媒體平台同台相關人員相互勾連吹捧，在以媒體發文大談此訪見聞，公然將台灣稱為「國家」。

中國駐以色列使館發言人稱，這名議員先生的涉台言行嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎，嚴重毒化中以友好和務實合作氛圍，中國駐以色列使館對此表示堅決反對和強烈譴責，已向以方提出嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，消除惡劣影響。

發言人指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分，中以建交公報中明確指出，以色列國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，這名議員先生的所作所為，顯然是在同以色列政府唱反調。

發言人稱，台灣是中國的一個省，從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，館方要奉勸那位議員先生有空翻翻中國歷史，了解一下在5000多年中華文明史的演進中，中國人的精神世界和信仰體系是如何塑造成型的，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念是如何鑄就的，「讀點中國歷史，你才不會被人蒙蔽，也就能認識到『台獨』沒有出路沒有未來，」「台獨」勢力終究只是跳樑小丑，終將自取其辱。

發言人又說：「我要奉勸那位議員先生，睜眼看看在台灣問題上，什麼才是世界潮流和大勢，那就是183個國家在一個中國原則的基礎上同中國建立了外交關係。睜眼看看世界，你就可以跳出『台獨』勢力給你搭建的信息繭房，做對這道選擇題，而不至於站到歷史錯誤的一邊。」

發言人還奉勸「議員先生，如果可能，也要去與中國台灣省隔海相望的中國福建省走走。你會看到，海峽兩岸的同胞是血濃於水的一家人，台灣是包括2300萬台灣同胞在內的14億多全體中國人民的台灣。你就會明白，為什麼台灣的未來必須也只能由14億多中國人民的共同意志決定,而絕無可能為一小撮『台獨』分裂勢力的政治操控所左右。」