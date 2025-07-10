特朗普親解美國新關稅稅率計算方法：基於常識的公式

美國特朗普（Donald Trump）政府7月7日起向多國發布關稅信函，周三再公布多8個國家。特朗普昨日在白宮回答媒體有關新關稅稅率計算方式的提問時表示，這是「基於常識的公式」，根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式及實際數字。



特朗普稱：「我非常公平地對待他們。再說一次，有些國家與我們有巨大的貿易逆差，我們實際上損失了很多錢，而我們正在迅速改變這種狀況。」

特朗普周三公佈的新信件規定，對巴西徵收50%的關稅，對阿爾及利亞、利比亞、斯里蘭卡和伊拉克徵收30%的關稅，對汶萊和摩爾多瓦的產品徵收25%的關稅，對從菲律賓進口的商品徵收20%的關稅。這些關稅與特朗普4月宣布的稅率基本一致，但對巴西的關稅則從4月的10%大幅調高。

截至7月10日，特朗普共發出關稅信函給22國領導人。（Reuters）

特朗普重申，美國已獲得數千億美元的關稅收入，「這對我們國家將是非常棒的一件事。」截至目前，特朗普共發出關稅信函給22國領導人。