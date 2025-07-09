美國離奇竊案「麥當勞叔叔」成個被抬走　CCTV拍下案發經過｜有片

美國賓夕法尼亞州一座小鎮，近日發生一宗離奇劫案，當地唯一一間麥當勞快餐店內的「麥當勞叔叔」（Ronald McDonald）塑像，竟在日光日白之下被一群年輕人盜走，店內的閉路電視拍下他們的犯案經過。



美國內斯克霍寧警察局在網上釋出閉路電視拍下的案發經過影片：

《紐約郵報》7月8日報道，麥當勞叔叔被「麥旋風」（McFlurried）偷走了。

據報道，在賓州一座小鎮上唯一的麥當勞快餐店內，一座麥當勞叔叔的塑像在光天化日之下被盜，當地警方正努力追查這宗「麥當勞叔叔被盜案」的4名疑犯。

報道指，這尊被盜的「麥當勞叔叔」塑像本身是處於跪坐姿態，放在店內門口附近。

據當地警局在社交平台發布的聲明，幾名身份不明的嫌疑人昨日（6日）闖入麥當勞，然後綁架了麥當勞叔叔本人。

內斯克霍寧警察局在Facebook就「麥當勞叔叔被盜案」發布的聲明：

我們可不是在開玩笑。這可是貨真價實的「麥當勞綁架案」（McNapping）。

當麥當勞叔叔最後一次露面時，他一如既往地面帶微笑，絲毫沒有意識到將遭到背叛。目擊者稱，他甚至沒有作出任何反抗。

致疑犯：

我們理解現在正值艱難時期，精神治療費用高昂。但綁架一個象徵快樂的塑膠人偶？這可是麥當勞重罪（McFelony）。

致公眾：

如果您在野外看到麥當勞叔叔——也許是在派對中、汽車副駕駛座上，或者尷尬地坐在別人家的院子裡——請撥打570-669-9111與我們聯繫。

我們正在認真調查這些匪徒的身份。如有任何消息，請聯繫內斯奎霍寧警察局。謝謝。