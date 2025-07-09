美國新墨西哥州也爆發水災至少3死　有房屋整間遭沖走

美國德州中部近日發生嚴重水災，造成上百人死亡。新墨西哥州（New Mexico）南部避暑勝地魯伊多索村（Ruidoso）7月8日也因暴雨致山洪暴發，至少3人死亡，其中包括2名兒童。影片顯示，當地有房屋整間被洪水沖走。



綜合美媒報道，新墨西哥州國土安全與緊急管理部（Department of Homeland Security and Emergency Management）發言人Danielle Silva表示，緊急救援隊在魯伊多索地區展開至少85次水上救援行動，救援對象包括被困在家中和車內的人員。

社交媒體上流傳的影片顯示，一棟房屋被洪水沖毀，湍急的河流捲走樹木。

新墨西哥州州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）宣布該地區進入緊急狀態，並請求聯邦政府援助。在該州洪水爆發前，德州剛​​遭遇致命的山洪暴發。截至7月9日，造成最少110人死亡，180人失蹤。