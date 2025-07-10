李強訪埃及冀推動雙邊合作關係　籲以高質量共建「一帶一路」

新華社報道，中國國務院總理李強在巴西出席金磚國家峰會後，前往埃及訪問。當地時間7月9日，李強在開羅會見埃及眾議長賈巴利（Hanafy El Gebaly），他表示無論國際風雲如何變換，兩國關係與合作發展的勢頭不減，呼籲以高質量共建「一帶一路」為引領，推動兩國經貿合作不斷提質增效。



李強表示，中埃兩國雖然相距遙遠，但雙方的友好交往源遠流長。建交以來，無論國際風雲如何變幻，中埃傳統友誼的底色不改，兩國關係與合作發展的勢頭不減，並且還在持續煥發蓬勃生機，展現出強大內生動力。

李強指出，中方願同埃方深化發展對接，以高質量共建「一帶一路」為引領，以中阿、中非兩個合作論壇為依托，推動兩國經貿合作不斷提質增效。中方願同埃方在聯合國、金磚國家、上海合作組織等機制密切溝通協作，推動各方共同維護國際關系基本准則和多邊貿易體制，為全球和平和發展事業注入更多正能量。

2024年5月29日，中國北京人民大會堂，一面埃及國旗在門前飄揚。（Reuters）

賈巴利則表示，埃方恪守一個中國原則，尊重中國的主權和領土完整，反對干涉中國內政，願同中方在共建「一帶一路」倡議框架下加強多邊協作。