NASA據報將裁減逾2000名中高層員工

美國《政治報》（Politico）7月9日根據一份內部文件報導，受華府削減聯邦機構預算影響，美國太空總署（NASA）裁撤2,694名從事文職的員工，包括至少2,145名中高層員工。



報道指，遭裁撤的包括1,818名涉及載人航空等任務的工作人員，其餘的則是從事IT、設施管理或財務等支援工作。不少被裁的員工曾參與NASA的核心任務，例如太空人登陸月球、發射太空探測器等任務，其中875名員工還是主管級別的高管。

受裁員影響的NASA員工，涉及旗下的10個航天中心，其中NASA戈達德航天中心（Goddard Space Flight Center）受到的影響最為嚴重，多達607名員工被裁，惟裁員人數仍遠低於華府要求的1,414人。

2025年6月10日，美國佛羅里達州，圖為NASA的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center，KSC）。（Getty）

報道還預料，受裁員潮影響，美國在2027年的太空人登陸月球以及登陸火星的任務面臨困境，因這兩項任務在技術和後勤補給方面的任務十分複雜。

在白宮早前提出的2026年財政預算案中，NASA的營運經費被削減25%，還被要求裁撤5,000名員工。報道預料，倘國會通過預算案，NASA的預算和員工數量將降至上世紀60年代初以來的最低水準。

NASA多位前主管警告，相關的預算面臨大幅刪減，恐導致美國在太空領域的領導地位拱手讓給中國。