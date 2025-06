美國特朗普政府下令「閂水喉」　英國多間大學研究項目被迫中斷

英國數間大學已收到美國政府發出的「撤資通知」,至少九個研究項目因美方撤銷資助而停止。此外,至少還有14個研究項目因美國合作方終止合作而被迫停止。



英國專業研究新聞網站周三(6月25日)報道,受影響的項目涉及英國杜倫大學(University of Durham)、列斯大學(University of Leeds)、利物浦大學(University of Liverpool)、諾定咸大學(University of Nottingham)和修咸頓大學(University of Southampton,又譯南安普敦大學)等。一名研究人員說,研究資金成為了「博弈的棋子」。

其中,杜倫大學收到一份通知,涉及英國美國研究協會(BAAS)關於非洲裔的一個研究項目,資助來自美國大使館。在該協會拒絕按大使館要求刪除評審標準中關於平等、多元和包容等相關內容後,資助被撤銷。

杜倫大學考古博物館(Durham University Museum of Archaeology)(圖片來源:Durham University)

英國美國研究協會協會主席柯林斯(Michael Collins)在接受《泰晤士報》採訪時說,美國大使館這一行為,是試圖「恐嚇並壓制」在歷史和政治問題上與特朗普政府觀點不同的學者。

其他英國大學表示,雖未直接收到美國政府的「撤資通知」,但與他們合作的美方研究人員的項目已受影響,導致轉撥給他們的資助也被撤銷。劍橋大學說,已「間接收到大約10份此類通知」。倫敦瑪麗皇后大學(Queen Mary University of London)說,有四個醫學和健康類研究項目也收到類似通知。

