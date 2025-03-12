特朗普政府續裁員　NASA解僱首席科學家等23人　關閉3辦公室

美國太空總署（NASA）3月10日突然關閉了首席科學家辦公室（Office of the Chief Scientist）以及其他兩個辦公室，並解僱了23名員工。這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來NASA進行的首次裁員。



據《經濟學人》報道，NASA首輪裁員對象主要是卡爾文（Katherine Calvin）領導的首席科學家辦公室，她是一位知名的氣候學家，也是聯合國主要氣候報告的撰稿人。同時被取消的還有技術、政策和策略（TPS）辦公室以及多元化、公平與包容性（DEI）辦公室。

卡爾文（Katherine Calvin）（NASA官網）

NASA發言人華納（Cheryl Warner）表示：「為了優化我們的勞動力並遵守行政命令，NASA 正開始分階段裁員」。

華納還說：「少數在3月10日接到通知的人，他們將被列入NASA的縮減人力名單，這些員工可以選擇參加自願提早退休計劃，或完成縮減人力流程。」

儘管NASA此次解僱僅23人，但發言人表示還會裁減更多。