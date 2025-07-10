中國男子疑博流量芭堤雅「曬持槍照」炫耀 泰國警方破門搜屋拘捕
撰文：羅保熙
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一名身在芭堤雅的中國籍男子疑為博取網絡流量，於社交平台上炫耀槍械照片。泰國觀光警察7月8日向法院取得搜索令後突襲其豪宅，現場雖未發現真槍，但查獲子彈與多把BB彈槍。目前，該名男子已遭警方拘留，有機會面臨罰款或刑責。
《曼谷郵報》報道，涉嫌網上「曬槍」的是47歲中國籍男子劉豐（Liu Feng）。他展示與多把槍合照，還設定作帳號頭像並配上炫耀言論，引起不少網友關注與舉報。泰國觀光警察第一分局隨即展開調查。
警方於是向法院聲請搜索令，周二清晨前往位於芭達雅Thepprasit路的一棟豪宅搜索，該住宅價值約1000萬泰銖（約240萬港元）。警方按門鈴無人應門，但發現大門敞開，劉男見警方大陣仗也露出錯愕表情。
警方其後發現其房間衣櫃內藏有一把短槍型BB彈槍及一把長槍型BB彈槍，另查獲9毫米子彈16發。雖然行動中並未查獲任何真槍，但警方仍依法將上述物品查扣，並將劉男帶署調查。
劉豐在盤問期間辯稱，照片中的槍械非他所有，部分是屬於他的朋友，也有來自射擊場，他只是「貪玩借來拍照」。警方對其說法持保留態度，強調即使是仿真槍械，在泰國仍可能構成違法，特別是影像於在網上散布，引發社會不安。
警方將進一步聯繫影像中出現的射擊場與相關人士，進一步釐清真相。另外，警方還發現屋內另有5名中國籍男女，疑似共同居住，警方已全數帶回釐清身分。
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