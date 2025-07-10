巴西遭特朗普徵50%關稅　盧拉揚言強硬反擊：不接受指教

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月9日宣布對巴西徵收50%關稅，並在信函中將關稅與巴西對待特朗普盟友、巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的方式聯繫起來，指責該國發起「獵巫」行動。巴西總統盧拉（Lula da Silva）周四作出強硬回應，將依據該國「經濟對等法」採取相應措施反制，並且不接受指教。



美國8月1日起將對巴西徵收50%關稅，路透社引述特朗普發出的一封信，指關稅與博爾索納羅有關，後者因策劃政變阻止盧拉在2023年就職而受審。特朗普寫道：「（關稅）部分原因是巴西對自由選舉和美國人的基本言論自由權的陰險攻擊。」

圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

▼盧拉：將依法回應單方面增稅行為

巴西總統盧拉、副總統、財政部長等官員周三晚上在巴西利亞召開緊急會議，討論新的關稅政策。

當記者問及特朗普的關稅威脅時，盧拉堅定地表示：「世界已經變了。我們不需要一個皇帝。」(Reuters)

會晤結束後，盧拉在社交平台X（舊稱Twitter）上發文稱，特朗普指責兩國貿易「對美國不公平」並不正確：「美國政府自己的統計數據顯示，過去15年裏，美國對巴西的貨物和服務貿易順差約為4100億美元（約3.2萬億港元）。」

他還表示：「任何單方面提高關稅的行為，都將根據《巴西經濟對等法》（Lei brasileira de Reciprocidade Econômica）予以應對。」