特朗普再打壓哈佛　發傳票要求交出國際生資料　又指違反認證標準

英國媒體7月9日報道，美國總統特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）與哈佛大學的矛盾再次升級，宣布哈佛或不再符合教育認證的標準，並將向哈佛大學發出傳票，要求其交出校內國際生的資料。



據路透社報道，國土安全部將向哈佛大學發出傳票，要求其交出校內國際學生的資訊。

報道指此舉是特朗普政府針對哈佛大學採取的新一輪打壓行動。此前，哈佛大學因特朗普政府終止向其提供數十億美元的撥款，並禁止其招收國際學生而起訴聯邦政府。

2022年5月29日，美國麻薩諸塞州劍橋市，哈佛大學（Harvard University）第374屆畢業典禮上，一名學生走過創辦人約翰哈佛（John Harvard）的雕像。（Reuters）

特朗普政府曾多次表示，正試圖迫使哈佛大學和美國其他頂尖大學做出改變，稱這些大學已成為左翼「覺醒」思潮（woke thought）和反猶太主義（anti-semitism）的堡壘。

特朗普早前曾表示，正與哈佛大學進行談判，談判可能很快就會達成和解。惟據一位知情人士表示，截至9日（週三）上午，當特朗普政府宣布最新打壓行動時，談判已陷入僵局，雙方「離達成協議仍十分遙遠」。

2025年7月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議上發表講話。（Reuters）

哈佛大學其後在一份聲明中表示：「哈佛始終堅定不移地致力保護其社區及其核心原則，防止聯邦政府進行毫無根據的報復。」

美國教育部和衛生與公眾服務部9日（週三）表示，他們已正式通知哈佛大學的認證機構——新英格蘭高等教育委員會（New England Commission of Higher Education），稱哈佛大學未能保護校內的猶太和以色列學生，違反聯邦反歧視法。

教育部長麥克馬洪轉發教育部和衛生與公眾服務部，針對哈佛大學違反認證標準的聲明：

此前，衛生與公共服務部民權辦公室上月裁定哈佛大學違反《民權法案》（Civil Rights Act）第六章，上述機構表示，「有強有力的證據表明，該校可能不再符合委員會的認證標準」。

教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）在一份聲明中表示，教育部門期望該委員會「與教育部保持緊密聯繫，讓其知悉委員會確保哈佛大學遵守聯邦法律和認證標準所做出的努力」。