中國男子日本代考TOEIC試案　主辦方：兩年間逾800人同一方式作弊

一名在日本京都大學研究生院就讀的中國留學生，在今年5月因涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC考試，而遭警方拘捕。主辦機構7月7日通報相關的調查進展，指相信自2023年5月至今，共有803人採用與疑犯相同方式參加考試，因此決定取消全部涉事人士的成績，並且5年內不得再考。



日本放送協會（NHK）報道，位於東京的主辦機構國際商務交流協會（IIBC）表示，這些人涉嫌故意利用按住址分配考場的機制，以達成作弊目的，強調會繼續調查是否有其他涉嫌作弊的案件，並將在未來採取加強身分驗證、檢查所有電子設備是否已關閉等措施，還會設立探測手機訊號的設備，防止類似事件再次發生。

共同網引述警方指，疑犯供稱在去年冬季收到有償代考的消息，因而懷疑有中國籍人士組成團體犯案。

2025年7月7日，圖為主辦方在網站上宣布事件調查進展，決定取消涉案803人的考試成績。（截圖自IIBC）

據早前報道，現年27歲、就讀二年級研究生課程的疑犯王立坤，在試場因身份不符而露出破綻。警方隨後發現他當時在口罩內藏有一個3至4厘米的小型咪高峰，疑似計劃在考試中與外界通話，向其他考生傳遞答案作弊，更發現有超過40人在考試報名時使用與嫌疑人相同的住址，進而依此深入調查。

TOEIC試是專為爭取國際企業聘用以及海外大學入學的考試證明，不過日本媒體就指，在中國的社交平台有大量的代考，甚至表示可以保證考到900分的高分。