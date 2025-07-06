單身人士靠AI脫單？　研究指使用量暴增333％　逾4成人靠它選對象

大家或許都曾看過電影《觸不到的她》(Her，註：2013年上映，由華堅·馮力士主演的荷里活電影），對於人類與AI智慧交流的狀況有所想像。然而，電影情節已不再虛構，人工智慧正以前所未有的速度，深度滲透到人類的社交與情感領域。



根據Match.com近期發布一項研究顯示，AI已對約會行為產生影響，尤其在年輕世代中趨勢明顯：Z世代（18至27歲）單身人士中，近半數（47%）已將AI應用於約會生活，相較前一年，單身人士對AI的使用量驚人地激增了333%。這也明確指出，AI正以多種方式重塑線上約會（online dating）的過程與定義。

《美國單身人士研究》近日公開調查結果（singlesinamerica.com）

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這項由 Match 贊助、Dynata與金賽研究所（The Kinsey Institute）合作完成的《美國單身人士研究》獨立研究，對來自美國的5001名18至98歲單身人士進行了具人口統計學代表性的問卷調查，涵蓋了Z世代、千禧世代（28至43歲）、X世代（44至59歲）以及嬰兒潮世代（60歲及以上）。

金賽研究所執行主任賈西亞博士（Justin Garcia ）指出，儘管目前使用AI的仍是少數，但越來越多的人在約會中使用AI。因此，我們不僅探討了其具體使用情況，也深入了解了單身人士對使用AI的開放程度。

AI助攻：從篩選配對到約會溝通

AI在約會中的應用層面廣泛。由於大量約會個人資料充斥著相似內容，導致「選擇的悖論」，使單身人士常根據約會個人資料照片等膚淺特徵進行選擇。研究顯示，26%的受訪者認為AI使線上約會更容易，其中22%表示配對數量增加，24%表示配對品質提升，21%肯定其帶來時間效率，更有高達44％的單身族希望AI能協助挑選對象，讓配對更貼近自己的理想型。

此外，AI也成為約會者提升溝通技巧的小幫手，41%的受訪者表示會在面對面交談前使用AI輔助，40%則希望AI協助他們撰寫「完美」的約會個人資料。這意味著，未來約會中的自我呈現，可能更多地是「我、我自己與AI」的結合。

賈西亞博士觀察到，人們為自己使用AI，但對他人使用AI卻相當謹慎，通常使用者會認為：

我可以用AI來挑選好照片或想好說什麼，但我不希望你過度使用，因為我會懷疑這段關係是否還有真誠的交流，是否是真實的自我展示。

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