世界末日「備戰派」：富豪建地堡　OpenAI創辦人認有藏身地囤物資

隨着地緣政治局勢不穩，不少人選擇囤糧、備水應對突發危機，但科技圈的超級富豪們早已悄悄投入「末日準備」行列，打造地下地堡、囤積武器，甚至提前動手術，只為在世界毀滅時提高存活機率。



根據《商業內幕》報道，專營生存庇護所的Atlas Survival Shelters行政總裁哈伯德（Ron Hubbard）透露，每逢戰爭爆發，像是美國轟炸伊朗這類事件，他們的業績就會飆升。另一位豪華避難所業者Survival Condo老闆霍爾（Larry Hall）也表示，自從以色列與伊朗衝突升溫後，詢問度明顯增加。

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霍爾指出，地堡如今已成為「疫情後的新貴族象徵」，儘管真正投入數千萬美元打造奢華庇護所的富豪仍屬少數，但簡易避難空間幾乎已成富豪標配。他透露，目前有客戶正在洽談售價100萬到200萬美元（約780萬至1560萬港元）之間的地堡。

LinkedIn共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）早在2017年就曾向《紐約客》透露，認為超過一半矽谷億萬富豪都備有某種形式的末日藏身地。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）。（路透社）

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）雖否認擁有地堡，但承認擁有一些「設施」，還透露自己在加州大瑟（Big Sur）備有一塊地可供撤離。他曾對《紐約客》表示，除了準備黃金、槍械、碘化鉀與防毒面具，還備有抗生素、水與電池等應急物資。

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

Meta行政總裁祖克柏（Mark Zuckerberg）雖未證實擁有避難所，但曾在節目上坦言，他位於夏威夷的農場設有地下通道。根據《Wired》報道，該處地下設施面積達5000平方英呎（約140.5坪），而當地政府文件也揭露一座4500平方英呎（約126.5坪）的「防風雨避難所」。不過祖克柏對《彭博》強調，那只是儲藏空間，「被誤傳成世界末日地堡」。

另一位備戰派是Reddit行政總裁霍夫曼（Steve Huffman），他不僅備有槍枝與彈藥，還在2015年接受近視雷射手術，提升求生能力。

至於Oculus與Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），雖未自稱「末日準備者」，卻收藏了大量軍事退役車輛與已除役飛彈發射井，還在其中一座基地深達60米的地下空間收藏自認「全球最大」的電玩遊戲庫。

霍爾認為，這股風潮確實帶動業績，「許多人熱衷模仿富豪的生活方式，看到他們怎麼準備，就會想跟上。」

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