泰前副總理：習近平曾促勿賭場合法化　佩通坦不聽致中國遊客大跌

泰國國會下議院投票贊成撤回賭場與娛樂場所合法化的法案。泰自豪黨黨魁阿努廷（Anuthin Chanwirakun）透露，中國國家主席習近平曾敦促泰國首相佩通坦（Phaethongthan Chinnawat）放棄該法案，否則將對旅遊業和雙邊貿易產生負面影響。阿努廷更指，佩通坦政府一意孤行，導致訪泰的中國遊客今年大幅下跌90%。



泰國下議院7月9日（週三）以253票贊成、65票反對，表決通過撤回法案。一些議員在辯論時對政府聲稱賭場合法化帶來的經濟效益表示質疑，並認為政府的計劃中缺乏相關法律框架和管制措施。

原為執政聯盟第二大黨的泰自豪黨在退出政府後表明反對賭場合法化，並指此前支持只因是執政聯盟成員。上個月，佩通坦和柬埔寨前首相洪森通話錄音泄露引發爭議後，泰自豪黨宣布退出執政聯盟。

2023年1月19日，泰國時任副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anuthin Chanwirakun）。（網絡圖片）

據《曼谷郵報》，泰自豪黨魁阿努廷9日（週三）稱，佩通坦今年2月在北京會見習近平時，習近平曾三次敦促泰國放棄法案。

原為副首相的阿努廷在其臉書寫道，自己是時任內政部長，所以亦出席了會議。「習近平主席直接表示，如果泰國繼續推行這一政策，中國將被迫採取措施，這將影響中國人在泰國的旅遊、貿易和投資。」

習近平與佩通坦2月6日在北京會晤。不過，中國官方當日發出的文告，以及會後的中泰聯合聲明均未提及泰國的賭場法案。

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。圖為2人在會晤時握手。（X@ingshin）

阿努廷認為，雖然北京無法左右泰國的政策，但忽視這些明確的警告並非明智之舉。

阿努廷指責泰國政府無視中國的擔憂，執意推進法案，才會導致如今中國遊客人數大減，給泰國旅遊業造成嚴重打擊。

雖然政府已決定撤回法案，但阿努廷認為此舉「為時已晚」。他認為，在沒有明確承諾永久放棄賭場計劃的情況下，撤回法案無助於恢復信心或彌補已經造成的經濟損失。

阿努廷呼籲政府優先考慮長期經濟夥伴關係，尤其是與中國的夥伴關係。他說：「如果取消該法案有助於重振中國人來到泰國旅遊和投資，那麼這必須放在首位。我們必須傾聽那些一直支持我們的國家的聲音。泰國和中國如同兄弟般親近，我們不要忘記這一點。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

