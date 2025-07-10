美國費城工人罷工垃圾堆滿街頭　與市政府終達協議下週恢復清理

美國費城官員7月9日表示，代表數千名市政工人的工會已與市政府達成加薪協議，協議為工人提供未來3年每年3%的加薪。工人在居民區的垃圾清理及運輸工作7月14日（下週一）將恢復。



據美媒報道，隸屬於美國州、縣與市政雇員聯合會第33區（District Council 33）理事會的逾9千名藍領工人，7月1日開始罷工，尋求更好薪金福利。罷工導致街上垃圾堆積，在高溫暴曬下，街道瀰漫惡臭。

2025年7月9日，賓夕法尼亞州費城，因市政工人罷工，街邊垃圾堆積如山。（Getty）

新達成的3%加薪協議，仍與工會要求的每年5%的加薪幅度存在差距。費城市長帕克（Cherelle Parker）則表示，一半的工會成員將透過增加薪資等級獲得額外2%的加薪，大多數成員將在合約到期前獲加薪資格。

第33區理事會是代表城市工人的四大工會中最大的一個，其成員包括垃圾收集員、水務部門工作人員以及其他許多人員。警察和消防員並未參與這次罷工。

帕克表示，在她四年任期內，第33區理事會的工人將獲得總計14%加薪，其中包括她去年上任後給予所有四大工會為期一年的5%加薪。